Седьмой международный фестиваль мобильного кино velcom Smartfilm подвел итоги

Вчера состоялась церемония закрытия 7-го фестиваля мобильного кино velcom Smartfilm. В этом году фестиваль поставил новые рекорды: в нем приняло участие 311 работ (77 из них – белорусские), а география расширилась до 51 страны мира. В шорт-лист вошли работы из Беларуси, Великобритании, Австрии, Индии, Румынии, США и Франции.

Судьбу Гран-при и трех первых мест в конкурсе определяло профессиональное жюри, в состав которого вошли киновед, директор программы игрового кино фестиваля «Лістапад» Игорь Сукманов, киноаналитик и культуролог Максим Жбанков, киновед и кинокритик Антон Сидоренко, режиссер Митрий Семенов-Алейников, кинокритик Анна Ефременко и продюсер Леонид Калитеня.

Первое место жюри присудило музыкальному фильму «Длинная история коротко» (Long Story Short), созданному режиссером Андреем Оланеску из Румынии. Второго места была удостоена работа «Примат» (Ape) режиссера Ноя Данбара из Великобритании. А третье занял фильм австрийского режиссера Майкла Холцера «Как раз вовремя» (Just in time). Все три лауреата отмечены премиальными моделями смартфонов: Apple iPhone 8 256GB, Samsung SM-G955FD и Huawei Mate 10 Pro соответственно.

Обладателем же Гран-При конкурса velcom Smartfilm признана картина «Интерьеры и экстерьеры» (Interiors/Exteriors), режиссер Ашик Мостафа (США). Снятый одним кадром документальный фильм об окончании намаза где-то в Бангладеш завоевал единодушную симпатию большинства членов жюри. В качестве награды победитель был удостоен денежного приза – 3000 рублей, а также памятной статуэтки velcom Smartfilm.

Приз народного жюри и флагманский смартфон получил белорусский фильм «Ягор» – экранизация эпизода из книги Андруся Горвата «Радзіва «Прудок». Дзённік», созданная Романом Подоляко и Михаилом Зуем при участии труппы Купаловского театра.

Также народное жюри признало комедию «Нет» режиссера Романа Салахутдинова (Россия) победителем в специальной номинации «Неформат» – за фильм, непохожий на другие. Именно эта номинация победила по итогам голосования в социальных сетях velcom.