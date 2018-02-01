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Объявлена дата выхода вестерна Red Dead Redemption 2
01.02.2018 20:27 — Новости Hi-Tech | TechLabs
Компания Rockstar датировала вестер Red Dead Redemption 2. Игра поступит в продажу 26 октября 2018 года в версиях для PlayStation 4 и Xbox One. Издание для персональных компьютеров может быть анонсировано после консольного релиза.
Red Dead Redemption 2 – это история бандита Артура Моргана и банды Ван дер Линде, которые грабят, сражаются и воруют на просторах Америки, пытаясь выжить. Разработчики обещают грандиозную историю о жизни и выживании в самом сердце дикой Америки, огромный и атмосферный мир, а также мультиплеер.
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Компания Rockstar датировала вестер Red Dead Redemption 2. Игра поступит в продажу 26 октября 2018 года в версиях для...
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