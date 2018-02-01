Презентация Huawei P20 состоится 27 марта

Компания Huawei официально подтвердила, что презентация нового флагманского смартфона Huawei P20 (по другой версии, он будет называться P11) состоится 27 марта в Париже.

Предполагается, что в линейку войдут три устройства – P20, P20 Plus и P20 Lite. Все новинки получат безграничный экран с соотношением сторон 18:9 и, скорее всего, будут похожи на представленный прошлой осенью Mate 10.





Главной особенностью старшей модели может стать камера с тремя датчиками изображения суммарным разрешением 40 мегапикселей. Ее настройкой займется компания Leica, которая уже несколько лет тесно сотрудничает с Huawei. Также новинка порадует пятикратным гибридным зумом и процессором с нейронным модулем.

Напомним, что Mate 10 входит в тройку лучших камерфонов по версии DxOMark.