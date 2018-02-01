ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Презентация Huawei P20 состоится 27 марта

01.02.2018 20:16 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
Размер текста:
A
A
A

Компания Huawei официально подтвердила, что презентация нового флагманского смартфона Huawei P20 (по другой версии, он будет называться P11) состоится 27 марта в Париже.

Предполагается, что в линейку войдут три устройства – P20, P20 Plus и P20 Lite. Все новинки получат безграничный экран с соотношением сторон 18:9 и, скорее всего, будут похожи на представленный прошлой осенью Mate 10.

Презентация Huawei P20 состоится 27 марта

Главной особенностью старшей модели может стать камера с тремя датчиками изображения суммарным разрешением 40 мегапикселей. Ее настройкой займется компания Leica, которая уже несколько лет тесно сотрудничает с Huawei. Также новинка порадует пятикратным гибридным зумом и процессором с нейронным модулем.

Напомним, что Mate 10 входит в тройку лучших камерфонов по версии DxOMark.

 
 
Ссылка на источник 56
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Компания Huawei официально подтвердила, что презентация нового флагманского смартфона Huawei P20 (по другой...

Комментарии

 
Новости дня
Новости Hi-Tech
 
Telegram удален из App Store из-за неприемлемого контента
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Hi-Tech

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Hi-Tech)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика