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Telegram удален из App Store из-за неприемлемого контента
01.02.2018 20:00 — Новости Hi-Tech | TechLabs
Компания Apple удалила мессенджеры Telegram и Telegram X из магазина App Store, в связи с распространением неприемлемого контента.
Создатель приложения Павел Дуров заявил, что команда сервиса уже работает над фильтрами, которые позволят избавиться от порнографического и прочего запрещенного контента. Возвращение мессенджера в магазин состоится в течение одной-двух недель.
Telegram входит в рейтинг самых популярных мессенджеров. Его главными особенностями являются сквозное шифрование и возможность создавать группы по интересам, которые ничем не уступают пабликам из соцсетей. В частности, мессенджер используют для обмена пиратской музыкой и распространения антиправительственной пропаганды.
На сегодняшний день месячная аудитория сервиса превышает 180 миллионов человек.
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Компания Apple удалила мессенджеры Telegram и Telegram X из магазина App Store, в связи с распространением...
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