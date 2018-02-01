Telegram удален из App Store из-за неприемлемого контента

Компания Apple удалила мессенджеры Telegram и Telegram X из магазина App Store, в связи с распространением неприемлемого контента.

Создатель приложения Павел Дуров заявил, что команда сервиса уже работает над фильтрами, которые позволят избавиться от порнографического и прочего запрещенного контента. Возвращение мессенджера в магазин состоится в течение одной-двух недель.





Telegram входит в рейтинг самых популярных мессенджеров. Его главными особенностями являются сквозное шифрование и возможность создавать группы по интересам, которые ничем не уступают пабликам из соцсетей. В частности, мессенджер используют для обмена пиратской музыкой и распространения антиправительственной пропаганды.

На сегодняшний день месячная аудитория сервиса превышает 180 миллионов человек.