Правительство Южной Кореи передумало запрещать операции с биткоином

Правительство Южной Кореи передумало запрещать операции с использованием криптовалют. Однако рынок будет жестко отрегулирован. Об этом сообщил министр финансов страны Ким Донг-Йон.

Многие эксперты считают, что виртуальные монеты могут использоваться для отмывания денег и уклонения от уплаты налогов. Например, сейчас корейские таможенные органы расследуют дело о незаконном выводе капитала за границу на сумму около $600 миллионов. Операция была замаскирована под торговлю криптовалютами.





Также отметим, что на сегодняшний день все криптобиржи существуют независимо друг от друга. В связи с чем цены на одни и те же монеты отличаются от площадки к площадке. При этом в Южной Корее биткоин стоит на 30% больше, чем в среднем по миру.