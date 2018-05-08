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Нерешаемая китайская задача для пятиклассников набрала популярность в Сети

01.02.2018 13:14 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Задачка для учеников пятого класса в китайской провинции Сычуань запутала взрослых по всему миру, которые принялись распространять ее по соцсетям со своими вариантами ответа. Впрочем, правильного все равно нет, так как задача изначально нерешаемая, пишет lenta.ru.

Нерешаемая китайская задача для пятиклассников набрала популярность в Сети

Школьников попросили определить возраст капитана судна, если на борту находилось 26 овец и 10 козлов. Китайские СМИ отмечали, что дети продемонстрировали рассудительность и креатив при ответе на вопрос. Кто-то писал, что капитану должно быть не менее 18 лет, поскольку иначе ему не позволили бы управлять судном. «Капитану 36 лет. Он довольно нарциссичен, поэтому число животных соответствует его возрасту», — приводила пресса ответ другого ребенка.

После того как задачка попала в Сеть, пользователи продолжили гадать над верным ответом — это и 42, и 28 (минимальный возраст для получения лицензии на управление грузовым кораблем после приобретения стажа в Китае), и другие варианты.

Некоторые пользователи посчитали, что вычислить возраст капитана поможет знание о совокупном весе животных. «Общий вес 26 овец и 10 козлов составляет 7,7 тысячи килограммов, исходя из среднего веса каждого животного», — приводит подсчеты одного из пользователей издание India Times.

Несмотря на то что в китайской школе первоначально объяснили, что ответа на вопрос не существует, а задачка была придумана, чтобы проверить критическое мышление учеников, пользователи продолжили спорить.

 
 
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Задачка для учеников пятого класса в китайской провинции Сычуань запутала взрослых по всему миру, которые принялись распространять ее по соцсетям со своими...
 
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