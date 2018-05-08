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Нерешаемая китайская задача для пятиклассников набрала популярность в Сети
01.02.2018 13:14 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Задачка для учеников пятого класса в китайской провинции Сычуань запутала взрослых по всему миру, которые
Школьников попросили определить возраст капитана судна, если на борту находилось 26 овец и 10 козлов. Китайские СМИ отмечали, что дети продемонстрировали рассудительность и креатив при ответе на вопрос. Кто-то писал, что капитану должно быть не менее 18 лет, поскольку иначе ему не позволили бы управлять судном. «Капитану 36 лет. Он довольно нарциссичен, поэтому число животных соответствует его возрасту», — приводила пресса ответ другого ребенка.
После того как задачка попала в Сеть, пользователи продолжили гадать над верным ответом — это и 42, и 28 (минимальный возраст для получения лицензии на управление грузовым кораблем после приобретения стажа в Китае), и другие варианты.
Некоторые пользователи посчитали, что вычислить возраст капитана поможет знание о совокупном весе животных. «Общий вес 26 овец и 10 козлов составляет 7,7 тысячи килограммов, исходя из среднего веса каждого животного», — приводит подсчеты одного из пользователей издание India Times.
Несмотря на то что в китайской школе первоначально объяснили, что ответа на вопрос не существует, а задачка была придумана, чтобы проверить критическое мышление учеников, пользователи продолжили спорить.
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Задачка для учеников пятого класса в китайской провинции Сычуань запутала взрослых по всему миру, которые принялись распространять ее по соцсетям со своими...
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