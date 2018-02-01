Цены - от 570 рублей: хорошие и недорогие ноутбуки, продающиеся в Беларуси

Большинство пользователей используют ноутбуки, в основном, только для работы в офисных программах, просмотра видео и серфинга в Сети. Мы решили составить подборку из пяти недорогих аппаратов, которые хорошо справятся с подобными задачами.

При выборе моделей мы ориентировались на рейтинг ноутбуков в каталогах Яндекс.Маркет и KUPI.TUT.BY , а также технические характеристики аппаратов. В нашей подборке все устройства оснащены дисплеями диагональю в 15 дюймов и не менее 4 ГБ оперативной памяти.





HP 15-bs006ur

Ноутбук базируется на процессоре Intel Celeron N3060 (1,6 ГГц), работающим вместе с 4 ГБ оперативной памяти и встроенной графикой Intel HD Graphics 400. Диагональ экрана — 15,6 дюймов, разрешение — 1366 на 768 пикселей. Объем HDD-накопителя — 500 ГБ. Производитель заявляет, что от одного заряда аккумулятора на 41 Вт/ч гаджет продержится около 11 часов.





Из доступных портов есть 3,5-мм разъем для наушников, несколько USB, HDMI, выход для подключения Ethernet-кабеля, а также слот для чтения карт памяти. Из минусов — отсутствие операционной системы, которую придется установить самостоятельно.

К достоинствам модели пользователи относят качественную сборку, матовый экран, а также клавиатуру с плавным ходом клавиш. Недостатками называют материалы корпуса (пластик), а также TN-матрицу экрана.

Lenovo IdeaPad 110 15 AMD

Еще одна популярная у нас модель с процессором AMD E1 (1,5 ГГц), 4 ГБ оперативной памяти и жестким диском на 500 ГБ. Диагональ дисплея — 15,6 дюймов, разрешение — 1366 на 768 пикселей, матрица — TN. Видеокарта — AMD Radeon R2. Примерное время работы ноутбука от полного заряда аккумулятора — три часа.





Из доступных портов есть USB версии 2.0 и 3.0, HDMI, выход на наушники, а также слоты для подключения Ethernet-кабеля и карт памяти. Как и в предыдущей рассмотренной нами модели, операционная система не предустановлена.

К плюсам устройства пользователи относят небольшой вес, приятный дизайн и отсутствие шума при работе. Из минусов выделяют небольшое количество USB-разъемов и не самую удобную клавиатуру.

Acer Extensa EX2519-C33F

Гаджет работает на уже знакомом процессоре Intel Celerone N3060 (1,6 ГГц). Оперативной памяти — 4 ГБ, постоянной — 500 ГБ. К плюсам устройства, выгодно отличающим его от других ноутбуков в подборке, является предустановленная система Windows 10 Home.





Диагональ матового экрана — 15,6 дюймов (1366 на 768 пикселей), видеокарта встроенная — Intel HD Graphics 400. Максимальное время работы от батареи на 3500 мАч — четыре с половиной часа. Из доступных портов есть три USB, HDMI, выход на наушники и RJ-45. В наличии также слот для чтения карт памяти.

Легкий корпус, достаточное время работы от одного заряда и матовый дисплей — основные достоинства ноутбука по версии покупателей. Минусы — несъемный аккумулятор и разъем для наушников с задней стороны аппарата.

ASUS VivoBook Max X541NA

Ноутбук базируется на процессоре Intel Celeron N3350 (1,1 ГГц) и дополняется 4 ГБ оперативной памяти. Постоянной памяти на HDD-накопителе — 500 ГБ. Графический модуль встроенный, Intel HD Graphics 500. Емкость батареи — 36 Вт/ч. Диагональ и разрешение экрана — 15,6 дюймов, 1366 на 768 точек.





Операционной системы «с завода» не установлено. К доступным портам относится несколько USB (один из них — USB Type-C), VGA, HDMI, 3,5-мм порт для наушников, а также слоты для чтения карт памяти и подключения Ethernet-кабеля.

Хорошо собранный корпус, объемный звук встроенных динамиков и достаточная для большинства «бытовых» задач производительность — главные плюсы ноутбука. Из недостатков — недостаточно качественная матрица дисплея.

DELL INSPIRON 3552

Как и в предыдущих моделях в подборке, диагональ экрана этого ноутбука составляет 15,6 дюймов (1366 на 768 пикселей). Видеокарта встроенная, Intel GMA HD. Аппарат работает на 4-ядерном процессоре Intel Pentium N3710 и дополняется 4 ГБ оперативной памяти.





Объем встроенного HDD-накопителя — 500 ГБ. Производитель заявляет, что от одного заряда гаджет «живет» до восьми часов. Из доступных портов есть несколько USB, HDMI и комбинированный выход для наушников и микрофона. В наличии также слоты для чтения карт памяти и подключения кабеля Ethernet.

К плюсам устройства пользователи относят удобную клавиатуру, тонкий и легкий корпус, а также качественные встроенные динамики. В минусах — глянцевая поверхность экрана, которая отсвечивает при попадании прямых солнечных лучей.