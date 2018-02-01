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Мобильное приложение по оплате проезда в транспорте Бреста дало сбой в первый день работы
02.02.2018 08:00 — Новости Hi-Tech | Tut.by
В первый день работы оно было недоступно для скачивания. Но в «Брестгортрансе» уверили, что на днях проблему устранят,
Напомним, представители КТУП «Брестгортранс» на днях
Начать функционировать оно должно было с 1 февраля, однако с самого утра четверга корреспондентам «БГ» не удалось скачать приложение из Play Market по причине его отсутствия там.
«Сейчас его с общего доступа сняли. В версии есть недоработки. Завтра-послезавтра его можно будет скачать. Сегодня директор тестировал его на 7-м маршруте. У него получилось оплатить. А на 16-м возникла какая-то проблема у других устройств, поэтому приложение сняли, чтобы доработать», — объяснили в диспетчерской службе КТУП «Брестгортранс».
Первыми такой услугой смогут воспользоваться пассажиры автобусов №7 и №16. Поэтапно система заработает на всех маршрутах, в том числе троллейбусных.
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В ближайшие дни проблему обещают устранить.
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