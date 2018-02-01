В джунглях Гватемалы обнаружен мегаполис майя

В джунглях северной части Гватемалы ученые обнаружили настоящий мегаполис майя — огромную соединенную цепь древних городов с 60 тысячами различных строений, бывшую домом для миллионов людей.

Находка стала возможной благодаря сканированию местности с помощью лидара на самолете (технологии идентификации и определения дальности с помощью света). Это позволило «убрать» с картинки деревья и увидеть, что ранее было недоступно.



Фото: Jaime Awe / theguardian.com

В рамках проекта составлена карта территории более 2100 квадратных километров биосферного заповедника майя в департаменте Петен Гватемалы, что позволило подготовить самый крупный набор лидарных данных, когда-либо полученных для археологических исследований, сообщает newsru.

Полученные результаты свидетельствуют о том, что цивилизация майя на пике своего развития была сопоставима с такими сложными культурами, как Древняя Греция или Китай.

Помимо сотен ранее известных объектов, лидарные изображения показали приподнятые над уровнем земли («эстакадные») дороги, которые соединяли городские центры с карьерами. Сложные ирригационные и террасные системы, способные прокормить огромное число рабочих, полностью изменяли ландшафт. Приподнятые дороги были хорошо проходимы даже в сезон дождей и использовались, судя по всему, как торговые пути и для других видов взаимодействия между городами.

По словам археологов, принимавших участие в поисках, речь идет о десятках городов с «большими площадями и пирамидами», возведение которых должно было занимать многие годы, пишет ТАСС.

«Это террасы и места выращивания сельскохозяйственных культур с оросительными каналами, резервуары для сбора воды, укрепленные поселения и широкие дороги, сделанные майя, в невообразимом прежде масштабе», — отметил Франсиско Эстрада-Белли, один из авторов исследования.

Согласно предварительным оценкам специалистов, на этой территории могли проживать порядка 10 млн человек.

Цивилизация майя достигла расцвета в 300−900 годы н.э., а к моменту открытия Америки пришла в упадок. Города и поселения майя находились на территории таких современных государств, как Белиз, Гондурас, Гватемала, Мексика и Сальвадор.