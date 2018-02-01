Как выглядит китайский безрамочный смартфон-слайдер

Известный «поставщик утечек» Benjamin Geskin в своем твиттер-аккаунте опубликовал «живые» фотографии первого безрамочного смартфона-слайдера — Doogee Mix 4. Об этом сообщает Gizmochina.





Практически всю лицевую сторону смартфона занимает дисплей. Скорее всего, в него будет встроен сканер отпечатков пальцев. Сзади расположена сдвоенная основная камера. Корпус устройства, судя по фотографиям, выполнен из металла.





Главная отличительная особенность Doogee Mix 4 — возможность сдвинуть экран вниз и высвободить датчики приближения, фронтальную камеру и разговорный динамик. Конструкция в форме слайдера позволила производителю добиться по-настоящему безрамочного дизайна.

Более подробные технические характеристики устройства, его цена или дата поступления в продажу пока не сообщаются.

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