Американский эксперт рассказал о секретном оружии Северной Кореи

Военный эксперт Кайл Мизоками из National Interest назвал секретное оружие, которое даст войскам Ким Чен Ына преимущество в случае начала войны. Речь идет о специальных подземных тоннелях, которыми пронизан весь полуостров.



170-миллиметровая пушка Коксан

Эксперт пишет, что в 1974 году был обнаружен подземный тоннель, пролегающий под демилитаризованной зоной (ДМЗ). По нему за час могло пройти до двух тысяч солдат. Тоннель с еще большей пропускной способностью был найден спустя четыре года.

Позже были обнаружены еще четыре таких сооружения, каждое из которых позволяет за час целой военной бригаде КНДР преодолеть под землей линию южнокорейских укреплений. По утверждению бывшего южнокорейского генерала Хан Сун Чу, существует как минимум 84 туннеля, некоторые из них достигают центра Сеула.

Кроме того, у корейцев существует развитая система бункеров (не менее 800) для укрытия пехоты вблизи демилитаризованной зоны. Некоторые артиллерийские орудия, такие, как 170-миллиметровые пушки Коксан, развернуты прямо в тоннелях, прорытых в горах, что позволяет укрыть оружие в безопасном месте для перезарядки.

Кроме того, северокорейцы построили минимум три подземных авиабазы. Эксперт утверждает, что обнаружить все эти подземные военные объекты со спутников практически невозможно, поэтому большинство данных поступает от перебежчиков.

Для высшего руководства Северной Кореи построено от шести до восьми тысяч хорошо защищенных бункеров. Вскрыть такую разветвленную систему подземных сооружений сложно, а прямой штурм приведет к большим потерям.