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МТС сделал интернет-безлимит в Корее всего за 1 рубль в сутки

02.02.2018 13:33 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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МТС объявил о запуске акции в преддверии старта зимней Олимпиады в Южной Корее. Абоненты оператора, находящиеся в этой стране, смогут пользоваться безлимитным интернетом без ограничения в скорости всего за 1 рубль в сутки.

МТС сделал интернет-безлимит в Корее всего за 1 рубль в сутки
Фото: Reuters

В Южной Корее услуга «Unlim за границей» доступна абонентам компании только в сети местного оператора KT и только с 1 февраля по 31 марта 2018 года. Для ее бесплатного подключения нужно отправить USSD-запрос *725#.

Подробности акции  можно узнать по ссылке.

 
 
Ссылка на источник 117
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