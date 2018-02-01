МТС сделал интернет-безлимит в Корее всего за 1 рубль в сутки

МТС объявил о запуске акции в преддверии старта зимней Олимпиады в Южной Корее. Абоненты оператора, находящиеся в этой стране, смогут пользоваться безлимитным интернетом без ограничения в скорости всего за 1 рубль в сутки.



Фото: Reuters

В Южной Корее услуга «Unlim за границей» доступна абонентам компании только в сети местного оператора KT и только с 1 февраля по 31 марта 2018 года. Для ее бесплатного подключения нужно отправить USSD-запрос *725#.

Подробности акции можно узнать по ссылке .