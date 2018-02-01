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МТС сделал интернет-безлимит в Корее всего за 1 рубль в сутки
02.02.2018 13:33 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
МТС
В Южной Корее услуга «Unlim за границей» доступна абонентам компании только в сети местного оператора KT и только с 1 февраля по 31 марта 2018 года. Для ее бесплатного подключения нужно отправить USSD-запрос *725#.
Подробности акции можно узнать
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МТС объявил о запуске акции в преддверии старта зимней Олимпиады в Южной Корее. Абоненты оператора, находящиеся в этой стране, смогут пользоваться безлимитным...
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