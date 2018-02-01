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Новый мощный ноутбук ASUS оценили в 1100 долларов

02.02.2018 14:00 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Компания ASUS представила новый ноутбук X570, базирующийся на мощных процессорах Intel восьмого поколения. Об этом сообщается на официальном сайте производителя.

Новый мощный ноутбук ASUS оценили в 1100 долларов

В продажу выйдет несколько модификаций лэптопа. «Младшие» модели получат IPS или TN-дисплеи на 15,6 дюймов (Full HD, 1920 на 1080 пикселей). Старшая версия будет оснащаться IPS-матрицей с 4K-разрешением (3840 на 2160 точек).

Процессоры также могут быть разные — Intel Core i5−8250U или Core i7−8550U. Оперативной памяти типа DDR4 — до 16 ГБ. Объем встроенного хранилища варьируется в пределах от 500 ГБ на HDD-накопителе до 512 ГБ на SSD. Видеокарта дискретная, NVIDIA GeForce GTX 1050.

Новый мощный ноутбук ASUS оценили в 1100 долларов

Емкость аккумулятора — 48 Вт/ч. Есть технология быстрой зарядки (до 60% за 49 минут). Производитель заявляет, что полного заряда батареи хватит примерно на 9 часов работы. Кроме того, X570 оснащается сканером отпечатков пальцев для разблокировки устройства функцией Windows Hello. Предустановленная операционная система — Windows 10.

Из доступных портов присутствует HDMI 1.4, несколько USB (в том числе USB Type-C), разъемы для подключения наушников, Ethernet-кабеля и карт памяти. Габариты устройства — 374,6×256×21,9 мм, вес — 1,9 килограммов.

Новый мощный ноутбук ASUS оценили в 1100 долларов

В продажу ASUS X570 поступит в марте. Цена устройства в минимальной конфигурации — 1100 долларов.

Смотрите, сколько у нас стоят другие популярные ноутбуки:

 
 
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Компания ASUS представила новый ноутбук X570, базирующийся на мощных процессорах Intel восьмого поколения. Об этом сообщается на официальном сайте производителя.

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