Биткоин подешевел до $8300

Стоимость криптовалют продолжает снижаться. По состоянию на 12:00 МСК, биткоин торгуется по $8300. Для сравнения, 31 января его можно было купить за $10127.

Прочие криптовалюты также просели в цене, что связано с монетой под названием Tether, создатели которой заявили о привязке к доллару, но не смогли обеспечить эмиссию необходимым количеством фиатных денег.

На сегодняшний день криптовалюты являются самой спекулятивной инвестицией. При этом многие эксперты называют их очередным финансовым пузырем, который может лопнуть уже к концу 2018 года.





Изначально платформа блокчейн и криптовалюты должны были составить конкуренцию текущей банковской системе транзакций. Предполагалось, что, выкинув из нее посредников, можно будет значительно увеличить скорость операций и уменьшить комиссию, но в действительности подтверждения приходится ждать до получаса, а стоимость обслуживания может составлять десятки процентов от сделки.