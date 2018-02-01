Apple отчиталась о рекордном доходе за всю историю компании

Apple объявила финансовые показатели за первый квартал 2018 финансового года. Доход компании за октябрь-декабрь составил $88,3 миллиарда, что на 13% больше по сравнению с годом ранее. Международные продажи составили 65% от квартального дохода.

Всего за квартал компания продала 77,3 миллиона смартфонов, что на 1,2% меньше, чем годом ранее. Однако выручка от их реализации значительно увеличилась. Этому способствовал инновационный iPhone X, стоимость которого начинается от $1000.

Продажи iPad просели на 0,7% - до 13,2 миллиона штук, а спрос на компьютеры Mac упал на 4,8% - до 5,1 миллиона единиц.





«Мы очень рады сообщить о крупнейшем квартале в истории Apple, в котором компания показала самый большой рост доходов, обеспеченных в том числе и новой линейкой iPhone. iPhone X превзошел наши ожидания, еженедельно оказываясь самым продаваемым iPhone с момента его поставки в ноябре, — сказал глава компани Тим Кук. — Мы также достигли важной отметки — количество активных устройств в январе составило 1,3 миллиарда. Это рост на 30% всего за два года, что является свидетельством популярности наших продуктов и лояльности наших пользователей».