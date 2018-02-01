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Аудитория WhatsApp превысила 1,5 миллиарда человек в месяц

02.02.2018 12:42 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
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Создатели мессенджера WhatsApp сообщили, что в четвертом квартале 2017 года аудитория сервиса превысила 1,5 миллиарда человек в месяц. За квартал активных пользователей стало на 200 миллионов больше. Ежедневно они отправляют более 60 миллиардов сообщений друг другу.

WhatsApp – бесплатное приложение для смартфонов, позволяющее обмениваться сообщениями, фотографиями, документами, аудио- и видеофайлами. Еще сервис поддерживает голосовые вызовы и позволяет общаться посредством видеосвязи. Прямыми конкурентами сервиса являются Skype, Viber и Telegram.

Аудитория WhatsApp превысила 1,5 миллиарда человек в месяц

В феврале 2014 года WhatsApp был куплен социальной сетью Facebook за $19 миллиардов.

 
 
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Создатели мессенджера WhatsApp сообщили, что в четвертом квартале 2017 года аудитория сервиса превысила 1,5...

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