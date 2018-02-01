Полиция Испании сообщила о том, что передала службе маршалов США российского гражданина, арестованного 7 апреля прошлого года. Испанская полиция уточнила, что этот россиянин контролировал ботнет (сеть из ботов) Kelihos, который заражал компьютеры вредоносным программным обеспечением. Оно позволяло злоумышленникам получить контроль над зараженными компьютерами, передает РБК .



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Сеть Kelihos использовалась не только для кражи персональных данных, но и для спама и распространения различных вирусов, в том числе вирусов-вымогателей. В Мадриде заявили, что сеть функционировала на протяжении более десяти лет.

При этом полиция Испании имя арестованного не назвала, но в апреле прошлого года стало известно о задержании в Испании российского программиста Петра Левашова. По словам его жены Марии это было сделано по запросу Вашингтона. По ее словам, власти заподозрили Левашова в причастности к созданию вируса, который использовался во время президентских выборов в США в 2016 году.

Жена программиста Петра Левашова Мария сообщила РБК, что узнала об экстрадиции мужа из новостей. Она добавила, что находится в Мадриде, но у нее нет связи с мужем.

В Минюсте США заявили, что за сутки ботнет Kelihos рассылал более 2,5 тыс. электронных писем со спамом. Ведомство назвало Петра Левашова предполагаемым оператором Kelihos и указывало, что его арестовали в Барселоне 7 апреля 2017 года. Организация Spamhaus, собирающая данные о крупных спамерах, называет Левашова «королем спама».

ИТ-издание CNet писало в 2012 году, что ботнет Kelihos использовался канадскими фармацевтическими компаниями для рассылки спама. Также ботнет использовался для похищения биткоинов. Kelihos успел заразить более 40 тыс. компьютеров, но Microsoft в 2011 году добилась задержания жителя Чехии, которого компания считала создателем сети. После этого злоумышленники создали новую версию ботнета — Kelihos.B. В 2011 году число зараженных компьютеров оценивалось в 110 тыс.