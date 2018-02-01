﻿ В Великобритании одобрили рождение детей от трех родителей. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Великобритании одобрили рождение детей от трех родителей

02.02.2018 18:33 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Комитет Великобритании по оплодотворению и эмбриологии человека одобрил две заявки на появление детей «от трех родителей». Операции по искусственному оплодотворению должны были пройти в Центре фертильности в Ньюкасле, сообщает New Scientist.

В Великобритании одобрили рождение детей от трех родителей
Изображение: elrincondelosdormilones.com

Техника «веретенообразного ядерного переноса» позволяет людям с редкими генетическими заболеваниями иметь здоровых детей. Ученые заменяют поврежденные митохондрии «больной» яйцеклетки на такие же элементы, взятые из яйцеклетки другой женщины. Затем «двойную» яйцеклетку оплодотворяют спермой отца и переносят эмбрион обратно в организм матери.

Первую такую процедуру провел на территории Мексики доктор Джон Чжан из нью-йоркского центра оплодотворения New Hope. Также дети от трех родителей рождаются в Украине. Однако Великобритания сейчас является единственной страной, которая официально разрешила эту практику.

Две заявки были одобрены в августе и октябре прошлого года, однако известно о них стало только сейчас. Возможно, процедуры оплодотворения уже прошли, а дети «от трех родителей» родятся в 2018 году. В Центре фертильности Ньюкасла отказались это подтвердить или опровергнуть, объяснив это заботой о конфиденциальности пациентов.

Известно, что в обоих случаях матери страдали из-за синдрома MERRF — редкого митохондриального заболевания, которое может проходить без симптомов или же вызывать миоклонию (непроизвольные движения), судороги, поражение мозжечка, миопатию (поражению мышц) или глухоту.

 
 
Ссылка на источник 75
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Комитет Великобритании по оплодотворению и эмбриологии человека одобрил две заявки на появление детей «от трех родителей». Операции по искусственному...

Комментарии

 
Новости дня
Новости Hi-Tech
 
Российского "короля спама" выдали США
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Hi-Tech

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Hi-Tech)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика