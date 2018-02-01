В Великобритании одобрили рождение детей от трех родителей

Комитет Великобритании по оплодотворению и эмбриологии человека одобрил две заявки на появление детей «от трех родителей». Операции по искусственному оплодотворению должны были пройти в Центре фертильности в Ньюкасле, сообщает New Scientist .



Изображение: elrincondelosdormilones.com

Техника «веретенообразного ядерного переноса» позволяет людям с редкими генетическими заболеваниями иметь здоровых детей. Ученые заменяют поврежденные митохондрии «больной» яйцеклетки на такие же элементы, взятые из яйцеклетки другой женщины. Затем «двойную» яйцеклетку оплодотворяют спермой отца и переносят эмбрион обратно в организм матери.

Первую такую процедуру провел на территории Мексики доктор Джон Чжан из нью-йоркского центра оплодотворения New Hope. Также дети от трех родителей рождаются в Украине. Однако Великобритания сейчас является единственной страной, которая официально разрешила эту практику.

Две заявки были одобрены в августе и октябре прошлого года, однако известно о них стало только сейчас. Возможно, процедуры оплодотворения уже прошли, а дети «от трех родителей» родятся в 2018 году. В Центре фертильности Ньюкасла отказались это подтвердить или опровергнуть, объяснив это заботой о конфиденциальности пациентов.

Известно, что в обоих случаях матери страдали из-за синдрома MERRF — редкого митохондриального заболевания, которое может проходить без симптомов или же вызывать миоклонию (непроизвольные движения), судороги, поражение мозжечка, миопатию (поражению мышц) или глухоту.