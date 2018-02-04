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Приложение белорусов стало лидером среди бесплатных игр в App Store
04.02.2018 22:16 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Приложение UNICORN 3D — «разукрашка» с помощью цифр, разработанная белорусами,
Издатель игры — AppsYouLove, принадлежащий английской компании MODERNO DESIGN LP,
По состоянию на 4 февраля игра занимала первую строчку в американском App Store в категории «бесплатные игры» и вторую — в общем рейтинге бесплатных приложений, находясь между YouTube и Instagram.
В России — соответственно, первую и восьмую позицию (опережая официальное приложение «Вконтакте»). В Беларуси UNICORN 3D расположилось на первом месте среди бесплатных игр и на 9-м среди всего топа бесплатных программ.
Кроме того, в ряде стран, например, в Италии, Болгарии и Украине UNICORN 3D вошла в тройку самых популярных бесплатных игр.
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Приложение UNICORN 3D — «разукрашка» с помощью цифр, разработанная белорусами, захватило первую строчку рейтинга бесплатных игр App Store в нескольких странах, в том...
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