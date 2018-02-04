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Владельцы некоторых iPhone X не могут ответить на входящие звонки
05.02.2018 09:49 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Некоторые пользователи iPhone X пожаловались, что не могут ответить на входящие вызовы. Об этом
Проблема заключается в том, что дисплей iPhone X иногда «просыпается» только через шесть-десять секунд после начала вызова. Виртуальная кнопка, отвечающая за принятие звонка, не отображается. Из-за этого пользователям не удается вовремя ответить звонящему.
На официальном форуме поддержки Apple о проблеме
Журналисты Financial Times
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Некоторые пользователи iPhone X пожаловались, что не могут ответить на входящие вызовы. Об этом сообщает PhoneArena.
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