Владельцы некоторых iPhone X не могут ответить на входящие звонки

Некоторые пользователи iPhone X пожаловались, что не могут ответить на входящие вызовы. Об этом сообщает PhoneArena.



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Проблема заключается в том, что дисплей iPhone X иногда «просыпается» только через шесть-десять секунд после начала вызова. Виртуальная кнопка, отвечающая за принятие звонка, не отображается. Из-за этого пользователям не удается вовремя ответить звонящему.

На официальном форуме поддержки Apple о проблеме сообщили почти 800 пользователей iPhone X. Отмечается, что первые случаи произошли еще в декабре, восстановление заводских настроек смартфона избавиться от ошибки не помогает.

Журналисты Financial Times утоняют , что в Apple знают о происходящем и исследуют проблему. О причинах ее возникновения или сроках исправления пока не сообщается.

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