На что способно российское супероружие: мнения американских экспертов

Ядерная торпеда мегатонного класса, входящая в состав секретного беспилотного комплекса «Статус-6», привлекла особое внимание западных экспертов. Взгляды на возможности этого оружия разделились: одни считают его серьезной угрозой, другие называют осколком холодной войны, устаревшим в современных реалиях. 42.TUT.BY собрал мнения специалистов о новом супероружии Путина.

Роберт Фарли

Эксперт отмечает, что идея ядерной торпеды для российских военных не новая. Еще во времена холодной войны велась работа над ядерной торпедой Т-15, которой должны были вооружаться подлодки проекта 627 «Кит». Проект так и не был доведен до конца — конструкторы столкнулись с многочисленными трудностями технического характера.



Роберт Фарли (в гражданском). Фото: uky.edu

Как видно, его не отложили на дальнюю полку и он возродился под индексом «Статус-6», когда технологии позволили создать 100-мегатонную ядерную торпеду и носитель под нее.

«Статус-6» после отделения от подводной лодки-носителя начинает двигаться к намеченной цели своим ходом, самостоятельно ориентируясь в пространстве. По сведениям эксперта, скорость подводного беспилотника достигает 56 узлов, глубина погружения — 1000 метров, а дальность действия — 10 тысяч километров.

Такие скорость и глубина погружения представляют опасность для американского флота, поскольку своими характеристиками новое российское оружие превосходит большинство существующих торпед.

Фарли считает , что «Статус-6» может атаковать скопления боевых кораблей, например авианосные группировки. Но для этого россиянам придется сделать аппарат достаточно автономным для принятия решения относительно выбора цели и времени подрыва.

Эксперт опасается, что «Статус-6» может послужить в качестве casus belli (формальный повод для объявления войны. — Прим. ред.) в случае, если оружие не имеет системы «отключения». Ведь для того, чтобы атаковать цель на максимальном расстоянии, беспилотнику понадобится около четырех дней, и за это время он может быть обнаружен.

Томас Каллендер

Старший научный сотрудник по оборонным программам, ветеран ВМС США Томас Каллендер считает , что ВМС США пока не располагают средствами противодействия на создаваемую в России «Океанскую многоцелевую систему «Статус-6» с ядерной боеголовкой мощностью до 100 мегатонн.



Фото: bmpd.livejournal.com

По его мнению, в случае использования крупной подлодки в качестве носителя «Статус-6» существует возможность скрытого подхода к побережью США, после чего на обнаружение ядерной торпеды останутся считаные часы.

Торпеды Mark-48, которыми располагают ВМС США, не могут перехватить «Статус-6». Ведь их максимальная глубина погружения составляет 800 метров, а дальность — 55 км.

«Это говорит о том, что если российская торпеда будет идти на максимальной глубине, Mark-48 ее не достанет».

Впрочем, при достаточном финансировании разработать систему противодействия российскому оружию вполне реально. Ключевую роль в этом должны сыграть морские патрульные самолеты P-8 Poseidon и P-3 Orion.

Брайан Кларк

Кларк — бывший офицер-подводник и помощник начальника штаба ВМС США с 2004 по 2011 годы. Он участвовал в составлении специальных отчетов, включающих анализ стратегических целей американских Военно-морских сил и потенциальных угроз флоту. Награжден медалью «За выдающиеся заслуги», второй по старшинству наградой армии США, и орденом «Легион почета», вручаемым за исключительные и выдающиеся заслуги и достижения по службе в чрезвычайной обстановке.

Брайан Кларк сомневается , что размеры торпеды позволят ей нести ядерный заряд в 100 мегатонн.

Общеизвестно, что торпеды не отличаются хорошей плавучестью из-за тяжелого двигателя и боеголовки. Учитывая массу заявленного боезаряда, «Статус-6» сможет маневрировать лишь на высокой скорости, с помощью оперения оставаясь на глубине, — как самолет. Но Кларк сомневается в существовании оперения, способного реализовать подобный подход.



Брайан Кларк (посередине в форме). Фото: breakingdefense

По мнению Кларка, обнаружить «Статус-6» не составит труда — если торпеда приводится в действие небольшой ядерной силовой установкой, состоящей из реактора и турбины, то в ней недостаточно места для размещения специальных приспособлений, снижающих шум.

А вот уничтожить «Статус-6» — непросто. «Если, к примеру, экипаж подлодки поймет, что их обнаружили, то они могут отказаться от атаки, чтобы избежать уничтожения. «Статус-6» это не обеспокоит, он продолжит свое движение к цели, пока его не уничтожат или не остановят каким-либо другим способом. Проблема в том, что у США нет оружия или технологий, с помощью которых можно было бы остановить подводный беспилотник.