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На что способно российское супероружие: мнения американских экспертов
05.02.2018 08:04 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Ядерная торпеда мегатонного класса, входящая в состав секретного беспилотного
Роберт Фарли
Эксперт отмечает, что идея ядерной торпеды для российских военных не новая. Еще во времена холодной войны велась работа над ядерной торпедой Т-15, которой должны были вооружаться подлодки проекта 627 «Кит». Проект так и не был доведен до конца — конструкторы столкнулись с многочисленными трудностями технического характера.
Как видно, его не отложили на дальнюю полку и он возродился под индексом «Статус-6», когда технологии позволили создать 100-мегатонную ядерную торпеду и носитель под нее.
«Статус-6» после отделения от подводной лодки-носителя начинает двигаться к намеченной цели своим ходом, самостоятельно ориентируясь в пространстве. По сведениям эксперта, скорость подводного беспилотника достигает 56 узлов, глубина погружения — 1000 метров, а дальность действия — 10 тысяч километров.
Такие скорость и глубина погружения представляют опасность для американского флота, поскольку своими характеристиками новое российское оружие превосходит большинство существующих торпед.
Фарли
Эксперт опасается, что «Статус-6» может послужить в качестве casus belli (формальный повод для объявления войны. — Прим. ред.) в случае, если оружие не имеет системы «отключения». Ведь для того, чтобы атаковать цель на максимальном расстоянии, беспилотнику понадобится около четырех дней, и за это время он может быть обнаружен.
Томас Каллендер
Старший научный
По его мнению, в случае использования крупной подлодки в качестве носителя «Статус-6» существует возможность скрытого подхода к побережью США, после чего на обнаружение ядерной торпеды останутся считаные часы.
Торпеды Mark-48, которыми располагают ВМС США, не могут перехватить «Статус-6». Ведь их максимальная глубина погружения составляет 800 метров, а дальность — 55 км.
Впрочем, при достаточном финансировании разработать систему противодействия российскому оружию вполне реально. Ключевую роль в этом должны сыграть морские патрульные самолеты P-8 Poseidon и P-3 Orion.
Брайан Кларк
Брайан Кларк
Общеизвестно, что торпеды не отличаются хорошей плавучестью из-за тяжелого двигателя и боеголовки. Учитывая массу заявленного боезаряда, «Статус-6» сможет маневрировать лишь на высокой скорости, с помощью оперения оставаясь на глубине, — как самолет. Но Кларк сомневается в существовании оперения, способного реализовать подобный подход.
По мнению Кларка, обнаружить «Статус-6» не составит труда — если торпеда приводится в действие небольшой ядерной силовой установкой, состоящей из реактора и турбины, то в ней недостаточно места для размещения специальных приспособлений, снижающих шум.
А вот уничтожить «Статус-6» — непросто. «Если, к примеру, экипаж подлодки поймет, что их обнаружили, то они могут отказаться от атаки, чтобы избежать уничтожения. «Статус-6» это не обеспокоит, он продолжит свое движение к цели, пока его не уничтожат или не остановят каким-либо другим способом. Проблема в том, что у США нет оружия или технологий, с помощью которых можно было бы остановить подводный беспилотник.
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Ядерная торпеда мегатонного класса, входящая в состав секретного беспилотного комплекса «Статус-6», привлекла особое внимание западных экспертов. Взгляды...
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