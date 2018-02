Мальчик проигнорировал Тимберлейка и стал героем соцсетей

В ночь с 4 на 5 февраля прошел Супербоул — финал Национальной футбольной лиги США, который считается главным событием года в американском эфире. Правда, многим запомнилась не спортивная составляющая игры, а «селфи-пацан».

В большом перерыве выступал Джастин Тимберлейк. Во время исполнения одной из песен он вышел в толпу людей, среди которых стоял подросток. На вид он совсем не интересовался происходящим и смотрел в телефон.

Пользователей соцсетей позабавило равнодушие мальчика — он мог просто не узнать Тимберлейка, пик карьеры которого пришелся на начало 2000-х.

Best part of the #SuperBowl & #HalftimeShow is the kid who really had no clue who Justin Timberlake is… pic.twitter.com/spmkjsHivZ — Samantha Michelle (@sbazzini8) 5 февраля 2018 г.

«Лучшая часть вытупления в перерыве — это мальчик, который понятия не имеет, кто такой Тимберлейк»

Запрос в Google: «Кто такой Джастин Тимберлейк»

«I thought you said Justin Bieber» pic.twitter.com/HLJYfr7e9y — Dave Itzkoff (@ditzkoff) 5 февраля 2018 г.

«Мне показалось, вы сказали Джастин Бибер»

«Ладно, мам, я сделал фотографию, о которой ты просила. Кто на этот раз?»

This kid has no idea how much every girl who’s now in their 30's would have given their kidney and part of their liver for this 15 years ago… #NSYNC #selfiekid #halftimeselfie #SuperBowl https://t.co/B0VHW3p36R — Faran Fronczak (@FaranFronczak) 5 февраля 2018 г.

«Этот мальчик понятия не имеет, что 15 лет назад каждая девушка, отдала бы почку, чтобы оказаться на его месте»

«Когда тусуешься с Тимберлейком, но мама пишет, что пора спать»

На самом деле мальчик смотрел в смартфон, чтобы включить камеру и сделать селфи с артистом. Получилось!

It was the selfie seen 'round the world. Meet the teen who snapped a selfie with @jtimberlake during the #SuperBowl halftime show: https://t.co/aw4LR18D7x pic.twitter.com/oa6EVv3vav — Good Morning America (@GMA) 5 февраля 2018 г.