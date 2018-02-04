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Мальчик проигнорировал Тимберлейка и стал героем соцсетей
05.02.2018 10:29 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
В ночь с 4 на 5 февраля
В большом перерыве выступал Джастин Тимберлейк. Во время исполнения одной из песен он вышел в толпу людей, среди которых стоял подросток. На вид он совсем не интересовался происходящим и смотрел в телефон.
Пользователей соцсетей позабавило равнодушие мальчика — он мог просто не узнать Тимберлейка, пик карьеры которого пришелся на начало 2000-х.
«Лучшая часть вытупления в перерыве — это мальчик, который понятия не имеет, кто такой Тимберлейк»
Запрос в Google: «Кто такой Джастин Тимберлейк»
«Мне показалось, вы сказали Джастин Бибер»
«Ладно, мам, я сделал фотографию, о которой ты просила. Кто на этот раз?»
«Этот мальчик понятия не имеет, что 15 лет назад каждая девушка, отдала бы почку, чтобы оказаться на его месте»
«Когда тусуешься с Тимберлейком, но мама пишет, что пора спать»
На самом деле мальчик смотрел в смартфон, чтобы включить камеру и сделать селфи с артистом. Получилось!
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