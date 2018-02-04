Влияние мобильников на здоровье: масштабное исследование дало странные результаты

Национальные институты здравоохранения США поделились первыми результатами масштабного исследования того, как излучение сотовых телефонов влияет на здоровье грызунов. Результаты получились противоречивыми, сообщает The Washington Post .



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На исследование потратили 25 миллионов долларов, оно продлилось 10 лет. В тестах приняли участие 3000 крыс и мышей. Грызунов разместили в специальных камерах, где они подвергались воздействию излучения, имитирующего работу сотовых телефонов в сетях 2G и 3G.

Уровень излучения составлял от 1,5 до 6 Вт на килограмм массы для крыс и от 2,5 до 10 Вт на килограмм массы для мышей. Ученые отметили, что этот уровень выше того, которому обычно подвергаются люди-пользователи смартфонов. Излучение включали и выключали каждые 10 минут на протяжении девяти часов каждый день в течение двух лет.

По результатам исследования, у самцов мышей, подверженных облучению, чаще развивалась злокачественная невринома — раковая опухоль тканей сердца. Эффект был заметен только у мышей мужского пола. Самки мышей и крысы под излучением болели не чаще, чем без него.

Также у крыс и мышей чаще развивались опухоли других органов — головного мозга, предстательной железы, печени и поджелудочной железы. Однако исследователи назвали эти результаты «двусмысленными» и отметили, что не могут наверняка сказать, связан ли эффект с излучением.

Опубликованные данные — это проект научной работы. Впереди у нее рецензирование другими специалистами, которые проверят, не являются ли результаты «статистическим шумом» — случайными отклонениями в выборке.

Ученые предупредили о том, что пока рано переносить на людей результаты экспериментов на грызунах. Однако некоторые группы активистов восприняли это исследование как доказательство вреда сотовой связи для человека.

Джеффри Шурен из Центра по устройствам и радиологическому здоровью FDA (Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов) сказал, что не верит в неблагоприятные последствия излучения сотового телефона на здоровье человека.

«Даже при частом ежедневном использовании у подавляющего большинства взрослых мы не видели увеличения количества случаев опухолей головного мозга. Основываясь на свежих данных, мы считаем, что существующие ограничения использования мобильных телефонов приемлемы для защиты общественного здоровья», — сказал он.