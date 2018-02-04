Office 2019 не поддерживает Windows 7 и 8.1

Microsoft официально подтвердила, что релиз набора программ для работы с документами Office 2019 состоится в конце 2018 года. Установить его можно будет только на устройства с Windows 10.

Также компания сократила жизненный цикл пакета с десяти до семи лет: основная поддержка завершится через пять лет после релиза, а затем стартует двухлетняя фаза расширенной поддержки.





Еще компания отказалась от пакетного установщика MSI, на смену которому пришла технология Click-to-Run. Она позволяет приступить к работе в считанные минуты после начал развертывания и поддерживает автоматическое обновление. Исключение сделано для продуктов Office Server, которые по-прежнему будут доступны с MSI-установщиком.

Бета-версия Office 2019 выйдет весной – вскоре после конференции Microsoft Build 2018, которая пройдет 10-12 мая.