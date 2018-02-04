LG перестанет продавать смартфоны в Китае

LG планирует покинуть китайский рынок смартфонов из-за давления местных производителей. Об этом сообщают корейские СМИ.

В 2016 году в Китае было продано 480 миллионов смартфонов, из которых только 160 тысяч аппаратов были сделано южнокорейской LG. Компании приходится конкурировать с местными Huawei, Oppo, Xiaomi и Vivo, которые предлагают схожую продукцию по более низкой цене. В связи с чем флагманские LG G6 и LG V30 официально не продаются в Китае.





В четвертом квартале 2017 года мобильное подразделение LG принесло $192 миллиона операционных убытков, что связано с большими затратами на разработку флагманских моделей и их плохими продажами. В частности, компания решила полностью переделать предстоящий LG G7.