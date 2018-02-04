Представитель СК посоветовал, как защититься от скрытого майнинга

Скрытый майнинг стал действительно масштабной проблемой. Киберпреступники встраивают скрипты для добычи криптовалют в отдельные программы, сайты и даже в видео на YouTube. Следователь по особо важным делам главного следственного управления Следственного комитета Александр Мохнач дал несколько советов тем, кто не хочет тратить мощности своих устройств на майнинг для чужих людей.



Фото: ChinaFiles

Вот, что посоветовал Александр Мохнач:

Представитель СК также посоветовал чаще — хотя бы раз в сутки — выключать модем, пишет БЕЛТА . Большинство бот-сетей строится на конкретном ip-адресе. То есть, если выключить модем, обнулить его и адрес будет другой, то получить доступ к компьютеру будет проблематичней.

Александр Мохнач рассказал, что делать в случае обнаружения вредоносных программ, установленных некими лицами.

«Если гражданин настаивает на привлечении к ответственности этих лиц, то ему, естественно, надо явиться в территориальные органы внутренних дел и написать заявление. Но он должен понимать, что при этом техника будет изъята для экспертных исследований на определенный срок. Без заключения экспертов о том, что программа есть и она вредоносная, никого привлечь к ответственности не представится возможным. Естественно, после этого техника будет возвращена. Но если человек не преследует такой цели, то просто надо следить за своей техникой — если она начинает некорректно работать, надо переустанавливать операционную систему».

Напомним, майнинг — это процесс добычи криптовалюты с помощью сложных вычислений, которые проходят на компьютере. Обычно для майнинга нужны мощные процессоры, однако браузерные расширения позволяют распределить нагрузку между множеством не самых производительных устройств.

Еще шесть советов от антивирусных компаний о борьбе с браузерными майнерами: 1. Следите за производительностью процессора («Диспетчер задач» в Windows или «Мониторинг системы» в macOS) 2. Регулярно устанавливайте обновления, предлагаемые операционной системой 3. Используйте антивирусные программы с включенным мониторингом 4. Можно установить расширение для браузера, которое будет обнаруживать скрипты-майнеры — например, No Coin ( Google Chrome ), Mining Blocker ( Google Chrome , Firefox , Opera ), NoScript ( Firefox ) или ScriptSafe ( Google Chrome , Firefox , Opera ) 5. Можно вручную отредактировать файл hosts так, чтобы запретить браузеру подключаться к определенным доменам и внести в этот список coin-hive.com (самый популярный плагин для скрытого майнинга) 6. Не кликайте на подозрительные ссылки в Сети и не открывайте приходящий в почту спам.