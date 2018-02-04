Белорусские государственные телеканалы к осени перейдут на HD-формат вещания

Все белорусские государственные телеканалы до 7 ноября текущего года перейдут на HD-формат вещания. Об этом поведал руководитель Министерства информации Александр Карлюкевич в ходе заседания коллегии ведомства, передает БЕЛТА .

«В соответствии с поручением главы государства установлен срок перехода государственных телеканалов, входящих в состав обязательного общедоступного пакета телепрограмм, на HD-формат вещания (трансляция телепрограмм в системе кабельного телевидения и посредством услуги IP-телевидения) — 7 ноября 2018 года», — сказал министр.

В прошлом году ЗАО «Столичное телевидение» начало тестовое вещание телеканала СТВ в формате высокой четкости.

Белтелерадиокомпания модернизирует производственно-техническую базу с целью перехода на HD-вещание в рамках подготовки к проведению II Европейских игр 2019 года.