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Белорусские государственные телеканалы к осени перейдут на HD-формат вещания

05.02.2018 16:42 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
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Белорусские государственные телеканалы к осени перейдут на HD-формат вещания

Все белорусские государственные телеканалы до 7 ноября текущего года перейдут на HD-формат вещания. Об этом поведал руководитель Министерства информации Александр Карлюкевич в ходе заседания коллегии ведомства, передает БЕЛТА.

«В соответствии с поручением главы государства установлен срок перехода государственных телеканалов, входящих в состав обязательного общедоступного пакета телепрограмм, на HD-формат вещания (трансляция телепрограмм в системе кабельного телевидения и посредством услуги IP-телевидения) — 7 ноября 2018 года», — сказал министр.

В прошлом году ЗАО «Столичное телевидение» начало тестовое вещание телеканала СТВ в формате высокой четкости.

Белтелерадиокомпания модернизирует производственно-техническую базу с целью перехода на HD-вещание в рамках подготовки к проведению II Европейских игр 2019 года. 

 
 
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