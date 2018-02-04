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В Следственном комитете РБ рассказали, как защититься от скрытого майнинга
05.02.2018 17:24 — Новости Hi-Tech | TechLabs
Следователь по особо важным делам главного управления Следственного комитета Республики Беларусь Александр Мохнач рассказал, как белорусам защитить свои устройства от кражи мощностей злоумышленниками через вредоносные программы скрытого майнинга, передает
Представитель СК советует чаще, а именно хотя-бы раз в сутки, выключать модем, потому как большинство бот-сетей строятся на конкретном клиентском ip-адресе. После перезагрузки модема, при автоматических настройках подключения, система присвоит компьютеру другой адрес. Это, по словам Александра Мохнача, сбивает с толку и временно нейтрализует большинство скрытых майнеров.
«Если гражданин настаивает на привлечении к ответственности злоумышленников, то ему надо явиться в территориальные органы внутренних дел и написать заявление. Но он должен понимать, что при этом техника будет изъята для экспертных исследований на определенный срок. Без заключения экспертов о том, что программа есть и она вредоносная, никого привлечь к ответственности не представится возможным. Естественно, после этого техника будет возвращена». - дополнительно подчеркнул следователь.
Ранее в Беларуси антивирусной компанией ESET был зафиксирован рост распространенности браузерного майнера JS/CoinMiner.
Скрытые майнеры представляют собой либо локальный скрипт, который попадает непосредственно на компьютер пользователя, либо - удаленный. Во втором случае, который является основным по распространенности, программа запускается непосредственно в активном окне браузера через рекламу, потоковые видео или игры на сайтах. При посещении зараженных страниц, пользователя ждет перенаправление мощностей центрального процессора на добычу криптовалюты в пользу иного лица, что существенно замедляет работу компьютера, пока вкладка не будет закрыта.
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Следователь по особо важным делам главного управления Следственного комитета...
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