Рассекречены характеристики и внешность Xiaomi Redmi Note 5

В Сети появились пресс-рендеры и подробные характеристики нового «народного» смартфона Xiaomi Redmi Note 5.

Новинка получила 5,5-дюймовый экран с разрешением 2160 х 1080 пикселей и восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 636. Базовая версия имеет 3 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ встроенной, тогда у старшей модели – 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ флэш-памяти. Основная камера располагает двумя объективами: 16- и 5-мегапиксельным. Для селфи предусмотрена 8-мегапиксельная камера.





Биометрическую защиту обеспечивает расположенный под основной камерой сканер отпечатков пальцев, а за автономность отвечает аккумуляторная батарея емкостью 4100 мАч с поддержкой быстрой зарядки Quick Charge 4.0. В качестве операционной системы установлена Android 8.0 с оболочкой MIUI 9.

В Китае стоимость смартфона Xiaomi Redmi Note 5 составит около $235 за базовую версию.