Call of Duty: Black Ops 4 выйдет осенью 2018 года

Студия Treyarch работает над шутером Call of Duty: Black Ops 4, релиз которого состоится осенью этого года. Об этом изданию VGCultureHQ сообщил причастный к разработке информатор.

По слухам, действие четвертой части будет происходить в наши дни. Игра предложит реалистичный геймплей без бега по стенам как в Black Ops 3 или Advanced Warfare. На этом подробности счерпаны.

Официальный анонс Call of Duty: Black Ops 4 может состояться в мае. Известно, что игра выйдет на РС, PlayStation 4 и Xbox One. Также будет версия для Nintendo Switch, которая создается силами некой студии, знакомой с играми серии Call of Duty.





Трилогия Black Ops является самой популярной и кассовой франшизой сериала Call of Duty. Все три части были сделаны студией Treyarch.