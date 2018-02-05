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Call of Duty: Black Ops 4 выйдет осенью 2018 года
05.02.2018 18:51 — Новости Hi-Tech | TechLabs
Студия Treyarch работает над шутером Call of Duty: Black Ops 4, релиз которого состоится осенью этого года. Об этом изданию VGCultureHQ сообщил причастный к разработке информатор.
По слухам, действие четвертой части будет происходить в наши дни. Игра предложит реалистичный геймплей без бега по стенам как в Black Ops 3 или Advanced Warfare. На этом подробности счерпаны.
Официальный анонс Call of Duty: Black Ops 4 может состояться в мае. Известно, что игра выйдет на РС, PlayStation 4 и Xbox One. Также будет версия для Nintendo Switch, которая создается силами некой студии, знакомой с играми серии Call of Duty.
Трилогия Black Ops является самой популярной и кассовой франшизой сериала Call of Duty. Все три части были сделаны студией Treyarch.
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Студия Treyarch работает над шутером Call of Duty: Black Ops 4, релиз которого состоится осенью этого года. Об этом...
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