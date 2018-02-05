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Apple блокировала Telegram в App Store из-за детской порнографии
06.02.2018 08:21 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Несколько дней назад мессенджеры Telegram и Telegram X на несколько часов пропали из магазина приложений Apple. Тогда
Оказывается, Telegram и Telegram X пропали из App Store, так как Apple получила уведомление о нелегальном контенте — детской порнографии в приложениях. После подтверждения его наличия программы убрали из онлайн-магазина, сообщили об этом разработчику и уведомили соответствующие органы.
Фил Шиллер рассказал, что разработчика попросили удалить нелегальный контент и заблокировать пользователей, распространявших его. После того как эти требования были выполнены, мессенджеры оперативно вернули в App Store.
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Несколько дней назад мессенджеры Telegram и Telegram X на несколько часов пропали из магазина приложений Apple. Тогда сообщалось, что они исчезали из App Store из-за...
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