Маск показал, как полетит к Марсу его сверхтяжелая ракета Falcon Heavy с автомобилем внутри

Компания SpaceX представила анимацию «идеального запуска» своей уникальной сверхтяжелой ракеты Falcon Heavy, который должен состоятся сегодня, 6 февраля.

Пуск ракеты должен состоятся из Космического центра Кеннеди во Флориде (США). Запланированное окно для запуска — с 21.30 до 23.59 по минскому времени. Ожидается, что две из трех ступеней ракеты вернутся во Флориду, чуть позже произойдет посадка третьей — уже на платформу в океане.

В декабре 2017 года Маск рассказал , что ракета сможет находиться в глубоком космосе «на протяжении миллиардов лет или около того, если не взорвется при взлете». Также он заявил, что на борту Falcon Heavy к Марсу отправится красный электромобиль Tesla Roadster с манекеном в скафандре внутри.





Руководитель SpaceX пояснил, что считает «скучным» утяжелять ракеты бетонными и стальными блоками, поэтому решил положить в ракету «нечто необычное». Он также рассказал, что во время полета в автомобиле будет проигрываться песня Дэвида Боуи Space Oddity.

Сверхтяжелая ракета-носитель Falcon Heavy создана на базе ракеты тяжелого класса Falcon 9. Предполагается, что она сможет доставлять на орбиту более 54 т грузов. Первые испытания ракеты состоялись в начале мая 2017 года на полигоне SpaceX в штате Техас.