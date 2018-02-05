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Маск показал, как полетит к Марсу его сверхтяжелая ракета Falcon Heavy с автомобилем внутри
06.02.2018 09:10 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Компания SpaceX
Пуск ракеты должен состоятся из Космического центра Кеннеди во Флориде (США). Запланированное окно для запуска — с 21.30 до 23.59 по минскому времени. Ожидается, что две из трех ступеней ракеты вернутся во Флориду, чуть позже произойдет посадка третьей — уже на платформу в океане.
В декабре 2017 года Маск
Руководитель SpaceX пояснил, что считает «скучным» утяжелять ракеты бетонными и стальными блоками, поэтому решил положить в ракету «нечто необычное». Он также рассказал, что во время полета в автомобиле будет проигрываться песня Дэвида Боуи Space Oddity.
Сверхтяжелая ракета-носитель Falcon Heavy создана на базе ракеты тяжелого класса Falcon 9. Предполагается, что она сможет доставлять на орбиту более 54 т грузов. Первые испытания ракеты состоялись в начале мая 2017 года на полигоне SpaceX в штате Техас.
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