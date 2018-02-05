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Маск показал, как полетит к Марсу его сверхтяжелая ракета Falcon Heavy с автомобилем внутри

06.02.2018 09:10 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Компания SpaceX представила анимацию «идеального запуска» своей уникальной сверхтяжелой ракеты Falcon Heavy, который должен состоятся сегодня, 6 февраля.

Пуск ракеты должен состоятся из Космического центра Кеннеди во Флориде (США). Запланированное окно для запуска — с 21.30 до 23.59 по минскому времени. Ожидается, что две из трех ступеней ракеты вернутся во Флориду, чуть позже произойдет посадка третьей — уже на платформу в океане.

В декабре 2017 года Маск рассказал, что ракета сможет находиться в глубоком космосе «на протяжении миллиардов лет или около того, если не взорвется при взлете». Также он заявил, что на борту Falcon Heavy к Марсу отправится красный электромобиль Tesla Roadster с манекеном в скафандре внутри.

Маск показал, как полетит к Марсу его сверхтяжелая ракета Falcon Heavy с автомобилем внутри

Руководитель SpaceX пояснил, что считает «скучным» утяжелять ракеты бетонными и стальными блоками, поэтому решил положить в ракету «нечто необычное». Он также рассказал, что во время полета в автомобиле будет проигрываться песня Дэвида Боуи Space Oddity.

Сверхтяжелая ракета-носитель Falcon Heavy создана на базе ракеты тяжелого класса Falcon 9. Предполагается, что она сможет доставлять на орбиту более 54 т грузов. Первые испытания ракеты состоялись в начале мая 2017 года на полигоне SpaceX в штате Техас.

 
 
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Компания SpaceX представила анимацию «идеального запуска» своей уникальной сверхтяжелой ракеты Falcon Heavy, который должен состоятся сегодня, 6 февраля.

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