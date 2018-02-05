МИД РФ назвал точное количество ядерного оружия, которым располагает Россия

Министерство иностранных дел России опубликовало на своем сайте точное количество ядерных боеголовок, стоящих на вооружении РВСН. В общей сумме по состоянию на пятое февраля текущего года ядерный потенциал России составляет:

— 527 единиц для развернутых МБР (межконтинентальных баллистических ракет), развернутых БРПЛ (баллистические ракеты подводных лодок) и развернутых тяжелых бомбардировщиков;

— 1444 единицы для боезарядов на развернутых МБР, боезарядов на развернутых БРПЛ и ядерных боезарядов, засчитываемых за развернутыми тяжелыми бомбардировщиками;

— 779 единиц для развернутых и неразвернутых пусковых установок МБР, развернутых и неразвернутых пусковых установок БРПЛ, развернутых и неразвернутых тяжелых бомбардировщиков.



Фото: mil.ru

В ближайшее время Соединенным Штатам Америки будет передано официальное уведомление, подтверждающее эти цифры. Напомним, что в России идет разработка новых носителей ядерных зарядов, а также перевооружение войск РВСН. Одна из таких новинок — ядерная ракета «Сармат», стартовый вес которой более 100 тонн. Она придет на смену комплексу Р-36М2 «Воевода», прозванному на западе за свою ужасающую мощь «Сатана».

«Сармат» сможет уничтожать цели на больших расстояниях, используя различные траектории полета для наибольшей эффективности преодоления системы ПРО. Боевые блоки ракеты будут наводиться с максимальной точностью благодаря применению новейших технологий.