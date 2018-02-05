ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Microsoft выпустила Surface Laptop за $799

06.02.2018 09:36 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
Размер текста:
A
A
A

Microsoft выпустила удешевленную версию компьютера Surface Laptop. Новая версия слабее старших моделей, но обладает аналогичными дизайном.

За производительность отвечает процессор Intel Core m3, за графику – встроенный ускоритель Intel HD Graphics 615. Объем оперативной памяти составляет 4 ГБ, а емкость твердотельного накопителя – 128 ГБ. Большие файлы и документы компания предлагает хранить в облаке.

Новая модель предназначена для неприхотливых пользователей. Ее мощностей вполне достаточно для просмотра фильмов и веб-серфинга. Более сложные задачи могут быть трудно выполнимы из-за малого объема ОЗУ.

Microsoft выпустила Surface Laptop за 9

На данный момент базовый Surface Laptop продается только в США. Стоимость устройства составляет $799 без учета налогов. В других регионах новинка может появиться позже.

 
 
Ссылка на источник 57
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Microsoft выпустила удешевленную версию компьютера Surface Laptop. Новая версия слабее старших моделей, но...

Комментарии

 
Новости дня
Новости Hi-Tech
 
Маск показал, как полетит к Марсу его сверхтяжелая ракета Falcon Heavy с автомобилем внутри
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Hi-Tech

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Hi-Tech)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика