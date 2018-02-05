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Microsoft выпустила Surface Laptop за $799
06.02.2018 09:36 — Новости Hi-Tech | TechLabs
Microsoft выпустила удешевленную версию компьютера Surface Laptop. Новая версия слабее старших моделей, но обладает аналогичными дизайном.
За производительность отвечает процессор Intel Core m3, за графику – встроенный ускоритель Intel HD Graphics 615. Объем оперативной памяти составляет 4 ГБ, а емкость твердотельного накопителя – 128 ГБ. Большие файлы и документы компания предлагает хранить в облаке.
Новая модель предназначена для неприхотливых пользователей. Ее мощностей вполне достаточно для просмотра фильмов и веб-серфинга. Более сложные задачи могут быть трудно выполнимы из-за малого объема ОЗУ.
На данный момент базовый Surface Laptop продается только в США. Стоимость устройства составляет $799 без учета налогов. В других регионах новинка может появиться позже.
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Microsoft выпустила удешевленную версию компьютера Surface Laptop. Новая версия слабее старших моделей, но...
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