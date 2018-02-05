Microsoft выпустила Surface Laptop за $799

Microsoft выпустила удешевленную версию компьютера Surface Laptop. Новая версия слабее старших моделей, но обладает аналогичными дизайном.

За производительность отвечает процессор Intel Core m3, за графику – встроенный ускоритель Intel HD Graphics 615. Объем оперативной памяти составляет 4 ГБ, а емкость твердотельного накопителя – 128 ГБ. Большие файлы и документы компания предлагает хранить в облаке.

Новая модель предназначена для неприхотливых пользователей. Ее мощностей вполне достаточно для просмотра фильмов и веб-серфинга. Более сложные задачи могут быть трудно выполнимы из-за малого объема ОЗУ.





На данный момент базовый Surface Laptop продается только в США. Стоимость устройства составляет $799 без учета налогов. В других регионах новинка может появиться позже.