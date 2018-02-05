Стала известна возможная цена флагмана Samsung Galaxy S9

Новые флагманские смартфоны компании Samsung — Galaxy S9 и Galaxy S9+ — представят 25 февраля на выставке MWC 2018 в Барселоне. Но уже за несколько недель до анонса нам известно о новинках практически все. Сегодня утром выяснилось , в каких цветах аппараты поступят в продажу. Сейчас в Сеть попала информация c ориентировочными ценами гаджетов.

Известно, что в Великобритании цена Galaxy S9 окажется на 100 фунтов стерлингов (или 140 долларов) выше в сравнении с Galaxy S8.



Samsung Galaxy S9

Таким образом, если первоначальная цена Galaxy S8 в США стартовала с отметки в 850 долларов, новый Galaxy S9 оценят в 990 долларов. Для Великобритании эти цены соответственно составят 689 и 789 фунтов стерлингов (972 и 1115 долларов). Цена увеличенного Galaxy S9+ в США, скорее всего, будет выше тысячи долларов.

Интересно, что два года назад флагманский Samsung Galaxy S7 продавался всего за 790 долларов.



Samsung Galaxy S9+

Напомним: Galaxy S9 и Galaxy S9+, скорее всего, получат экраны на 5,8 и 6,2 дюймов. Процессорами станут Snapdragon 845 или Exynos 9810. Galaxy S9 оснастят 4/64 ГБ памяти. Galaxy S9+ получит 6/128 ГБ памяти. Предполагаемая емкость аккумулятора Galaxy S9 — 3000 мАч, Galaxy S9+ - 3500 мАч.

Основная камера в Galaxy S9 будет одинарной, в Galaxy S9+ - двойной. Разрешение модулей — 12 Мп. Фронтальная камера — 8-мегапиксельная. Сканеры отпечатков пальцев разместят под основными камерами на задней панели аппаратов.

Смотрите, сколько у нас стоят нынешние флагманы Samsung: