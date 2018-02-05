ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Стала известна возможная цена флагмана Samsung Galaxy S9

06.02.2018 14:40 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Новые флагманские смартфоны компании Samsung — Galaxy S9 и Galaxy S9+ — представят 25 февраля на выставке MWC 2018 в Барселоне. Но уже за несколько недель до анонса нам известно о новинках практически все. Сегодня утром выяснилось, в каких цветах аппараты поступят в продажу. Сейчас в Сеть попала информация c ориентировочными ценами гаджетов.

Известно, что в Великобритании цена Galaxy S9 окажется на 100 фунтов стерлингов (или 140 долларов) выше в сравнении с Galaxy S8.

Стала известна возможная цена флагмана Samsung Galaxy S9
Samsung Galaxy S9

Таким образом, если первоначальная цена Galaxy S8 в США стартовала с отметки в 850 долларов, новый Galaxy S9 оценят в 990 долларов. Для Великобритании эти цены соответственно составят 689 и 789 фунтов стерлингов (972 и 1115 долларов). Цена увеличенного Galaxy S9+ в США, скорее всего, будет выше тысячи долларов.

Интересно, что два года назад флагманский Samsung Galaxy S7 продавался всего за 790 долларов.

Стала известна возможная цена флагмана Samsung Galaxy S9
Samsung Galaxy S9+

Напомним: Galaxy S9 и Galaxy S9+, скорее всего, получат экраны на 5,8 и 6,2 дюймов. Процессорами станут Snapdragon 845 или Exynos 9810. Galaxy S9 оснастят 4/64 ГБ памяти. Galaxy S9+ получит 6/128 ГБ памяти. Предполагаемая емкость аккумулятора Galaxy S9 — 3000 мАч, Galaxy S9+ - 3500 мАч.

Основная камера в Galaxy S9 будет одинарной, в Galaxy S9+ - двойной. Разрешение модулей — 12 Мп. Фронтальная камера — 8-мегапиксельная. Сканеры отпечатков пальцев разместят под основными камерами на задней панели аппаратов.

Смотрите, сколько у нас стоят нынешние флагманы Samsung:

 
 
Ссылка на источник 134
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новые флагманские смартфоны компании Samsung — Galaxy S9 и Galaxy S9+ — представят 25 февраля на выставке MWC 2018 в Барселоне. Но уже за несколько недель до анонса нам...

Комментарии

 
Новости дня
Новости Hi-Tech
 
Украина поставила Хорватии "фальшивые" истребители
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Hi-Tech

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Hi-Tech)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика