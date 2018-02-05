Новые устройства Apple могут быть представлены в марте

Презентация новых устройств Apple может состояться в марте. Об этом сообщает издание DigiTimes.

Компания собирается представить новый 9,7-дюймовый планшет iPad со сканером Face ID, а также обновленные компьютеры MacBook, оснащенные сопроцессорами ARM для повышения автономности и безопасности. В частности, ожидается новый 13-дюймовый MacBook с Retina-дисплеем, который заменит устаревшие модели MacBook Air.





Судьба компактного iPhone SE 2 до сих пор не ясна. По слухам, компания могла отменить его из-за нехватки производственных ресурсов – партнеры Apple завалены заказами для трех осенних новинок. Вместо данного аппарата может быть объявлено об уценке iPhone 6 до $400. Для сравнения, оригинальный iPhone SE сейчас стоит $350.