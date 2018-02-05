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Samsung переименует флагманские смартфоны
06.02.2018 10:22 — Новости Hi-Tech | TechLabs
Флагманские смартфоны Samsung могут сменить название. По данным корейских СМИ, в следующем году на смену Galaxy S9 придет новая серия Galaxy X.
Данный шаг позволит компании подчеркнуть значимость юбилейного смартфона и оказать давление на конкурирующую линейку iPhone X от Apple, если только последняя не будет переименована. Об особенностях десятой «галактики» пока ничего неизвестно.
Ранее сообщалось, что торговая марка Galaxy X зарезервирована для смартфонов со сгибающимся дисплеем, которые должны выйти в конце текущего года. Также были предположения о том, в случае успеха подобные устройства надолго закрепятся во флагманской линейке.
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Флагманские смартфоны Samsung могут сменить название. По данным корейских СМИ, в следующем году на смену...
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