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Samsung переименует флагманские смартфоны

06.02.2018 10:22 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
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Флагманские смартфоны Samsung могут сменить название. По данным корейских СМИ, в следующем году на смену Galaxy S9 придет новая серия Galaxy X.

Данный шаг позволит компании подчеркнуть значимость юбилейного смартфона и оказать давление на конкурирующую линейку iPhone X от Apple, если только последняя не будет переименована. Об особенностях десятой «галактики» пока ничего неизвестно.

Samsung переименует флагманские смартфоны

Ранее сообщалось, что торговая марка Galaxy X зарезервирована для смартфонов со сгибающимся дисплеем, которые должны выйти в конце текущего года. Также были предположения о том, в случае успеха подобные устройства надолго закрепятся во флагманской линейке.

 
 
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Флагманские смартфоны Samsung могут сменить название. По данным корейских СМИ, в следующем году на смену...

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