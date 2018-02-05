Samsung переименует флагманские смартфоны

Флагманские смартфоны Samsung могут сменить название. По данным корейских СМИ, в следующем году на смену Galaxy S9 придет новая серия Galaxy X.

Данный шаг позволит компании подчеркнуть значимость юбилейного смартфона и оказать давление на конкурирующую линейку iPhone X от Apple, если только последняя не будет переименована. Об особенностях десятой «галактики» пока ничего неизвестно.





Ранее сообщалось, что торговая марка Galaxy X зарезервирована для смартфонов со сгибающимся дисплеем, которые должны выйти в конце текущего года. Также были предположения о том, в случае успеха подобные устройства надолго закрепятся во флагманской линейке.