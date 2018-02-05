Galaxy S9 и Galaxy S9+ выйдут в четырех цветах

Известный блогер Эван Бласс опубликовал новые качественные рендеры флагманских смартфонов Samsung Galaxy S9 и S9+, которые позволяют оценить новинки со всех сторон.

Еще он сообщил, что гаджеты будут доступны в черном, пурпурном, сером и синем цветах. Также возможны некие лимитированные издания, о которых пока ничего неизвестно.

Новые аппараты будут похожи на прошлогодние флагманы. Диагональ экрана останется прежней – 5,8 и 6,2 дюйма соответственно. Сканер отпечатков пальцев переедет прямо под камеру, как это реализовано в аппаратах других производителей, а дополнительную защиту обеспечит доработанный сканер глаза.





Двойная камера достанется только старшей модели, тогда как оригинальный Galaxy S9 порадует возможностью переключения между апертурами F1.5 и F2.4.

Официальный анонс смартфонов Galaxy S9 и Galaxy S9+ составится 25 февраля.