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В Северном полушарии обнаружили 800 тысяч тонн "скрытой" ртути

06.02.2018 15:38 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Вечная мерзлота в Cеверном полушарии хранит огромное количество ртути, которая в случае потепления может серьезно повлиять на здоровье людей и экосистемы по всему миру. Научная работа об этом опубликована в журнале Geophysical Research Letters, кратко об этом сообщает сайт Phys.org.

Американские исследователи пробурили 13 скважин в разных точках Аляски и измерили концентрацию ртути и углерода в каждой из них. Используя новые данные и уже опубликованные сведения, ученые составили карту концентраций ртути в области вечной мерзлоты Северного полушария.

В Северном полушарии обнаружили 800 тысяч тонн "скрытой" ртути
Изображение: Schuster et al./GRL/AGU.

Исследование показало, что в замерзших почвах Северного полушария хранится примерно 793 тысяч тонн ртути. Это количество примерно в 10 раз превышает количество всех антропогенных выбросов ртути за последние 30 лет.

Всего же в замерзших и незамерзших почвах этого региона хранится 1656 тысяч тонн ртути. Таким образом, вечная мерзлота в Северном полушарии — крупнейшее на планете хранилище ртути. Она хранит почти в два раза больше ртути, чем все остальные почвы, океан и атмосфера вместе взятые.

«Это открытие — поворотный момент, — считает Пол Шустер, автор исследования и гидролог Геологической службы США. — Мы оценили количество хранящейся ртути, чего раньше никто не делал, и показали, какие глубокие последствия могут иметь эти данные».

Потепление воздуха может привести к тому, что большая часть существующей вечной мерзлоты в Северном полушарии оттает. Это может высвободить большое количество ртути, которая способна затронуть экосистемы по всему миру. Сколько именно металла будет высвобождено и как далеко он продвинется в пищевых цепочках — на эти вопросы ученым еще предстоит ответить.

 
 
Ссылка на источник 90
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Вечная мерзлота в Cеверном полушарии хранит огромное количество ртути, которая в случае потепления может серьезно повлиять на здоровье людей и экосистемы...

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