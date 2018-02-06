SpaceX впервые запустит сверхтяжелую ракету Falcon Heavy: прямая видеотрансляция

На 6 февраля 2018 года запланирован первый, тестовый запуск самой мощной современной ракеты в мире — Falcon Heavy, созданной компанией SpaceX Илона Маска. Ракета-носитель должна запустить в космос последний электромобиль американского предпринимателя — Tesla Roadster с манекеном, «слушающим» на повторе песню Дэвида Боуи «Space Oddity».



Falcon Heavy на стартовой площадке. Фото: Reuters

Высота Falcon Heavy — 70 метров, масса — 1420 тонн. Для сравнения: БелАЗ-75710 — самый большой в мире самосвал — весит 360 тонн.

Тяга, развиваемая двигателями ракеты на взлетном режиме работы, сравнима с максимальной тягой двигателей 18 самолетов Boeing 747. Это больше, чем у любой другой современной ракеты.

Falcon Heavy может вывести на околоземную орбиту до 63,8 тонн полезного груза (для сравнения: этот же показатель у российской «Протон-М» составляет 23 тонны). Однако в свой первый тестовый полет к Марсу она возьмет лишь один автомобиль Tesla Roadster с манекеном, одетым в новейший скафандр SpaceX.



Соотношение размеров и полезной загрузки современных ракет.

Автомобиль будет запущен на эллиптическую орбиту, протягивающуюся от Солнца до Марса. Он удалится от Земли примерно на 400 миллионов километров и будет лететь со скоростью в 11 километров в секунду.

Автомобиль оснащен тремя камерами наблюдения, съемки которых, как надеется Илон Маск, будут "эпическими". "По нашим оценкам, он будет находиться на этой орбите несколько сотен миллионов лет, может быть, даже больше миллиарда лет", - рассказал основатель SpaceX.

Пуск Falcon Heavy состоится из Космического центра Кеннеди во Флориде (США) в 23.45 по минскому времени. Ожидается, что две из трех ступеней ракеты вернутся на космодром во Флориду, чуть позже произойдет посадка третьей — уже на платформу в океане. SpaceX в своем ролике показала , как это должно произойти по плану.

Запуск Falcon Heavy транслируется в прямом эфире: