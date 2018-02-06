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Microsoft отказалась от Windows 10 S
06.02.2018 20:38 — Новости Hi-Tech | TechLabs
Microsoft отказалась от операционной системы Windows 10 S. По слухам, она перестанет существовать в качестве отдельной редакции, а на смену ей придет режим S Mode.
Windows 10 S выглядит как обычная «десятка», но работает только с приложениями из магазина Windows Store. Также в системе заблокирована возможность смены браузера – доступен только Edge.
Аналогичные ограничения будут действовать на устройствах с активированным S Mode. По умолчанию он будет включен на компьютерах с Windows 10 Home S и Windows 10 Pro S, которые будут продаваться с небольшой скидкой. При желании функционал можно будет разблокировать за $49.
Новая функция позволит Microsoft протестировать монетизацию Windows в преддверии перевода системы на условно-бесплатную модель, который, ожидается в 2020 году.
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Microsoft отказалась от операционной системы Windows 10 S. По слухам, она перестанет существовать в качестве...
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