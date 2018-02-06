Министерство информации РБ в 2018 году сделает акцент на интернет и соцсети

Министр информации Александр Карлюкевич в ходе совещания коллегии ведомства сообщил, что в работе Мининформа на текущий год будет сделан на интернет, социальные сети, передает БЕЛТА .

Руководитель министерства отметил, что для реализации запланированного соответствующим образом будут переориентированы финансовые потоки. Измения коснутся также творческих подходов и системы образования.



«Будем искать традиции, опыт, которые должны прийти из печатных СМИ в социальные сети, новые массмедиа. Законодательная практика, моральные, этические подходы в работе журналиста должны совпадать с тем, что размещается в социальных сетях», - заключил Александр Карлюкевич

Министр также подчеркнул, что в данном подходе ведомство ожидает большого количества инициатив.