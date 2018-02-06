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Министерство информации РБ в 2018 году сделает акцент на интернет и соцсети
06.02.2018 23:25 — Новости Hi-Tech | TechLabs
Министр информации Александр Карлюкевич в ходе совещания коллегии ведомства сообщил, что в работе Мининформа на текущий год будет сделан на интернет, социальные сети, передает
Руководитель министерства отметил, что для реализации запланированного соответствующим образом будут переориентированы финансовые потоки. Измения коснутся также творческих подходов и системы образования.
Министр также подчеркнул, что в данном подходе ведомство ожидает большого количества инициатив.
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Министр информации Александр Карлюкевич в ходе совещания коллегии ведомства...
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