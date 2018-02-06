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Министерство информации РБ в 2018 году сделает акцент на интернет и соцсети

06.02.2018 23:25 — Новости Hi-Tech | TechLabs  
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Министерство информации РБ в 2018 году сделает акцент на интернет и соцсети

Министр информации Александр Карлюкевич в ходе совещания коллегии ведомства сообщил, что в работе Мининформа на текущий год будет сделан на интернет, социальные сети, передает БЕЛТА.

Руководитель министерства отметил, что для реализации запланированного соответствующим образом будут переориентированы финансовые потоки. Измения коснутся также творческих подходов и системы образования.

«Будем искать традиции, опыт, которые должны прийти из печатных СМИ в социальные сети, новые массмедиа. Законодательная практика, моральные, этические подходы в работе журналиста должны совпадать с тем, что размещается в социальных сетях», - заключил Александр Карлюкевич

Министр также подчеркнул, что в данном подходе ведомство ожидает большого количества инициатив.

 
 
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