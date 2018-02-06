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В Беларуси планируется проводить электронные ярмарки вакансий
06.02.2018 23:45 — Новости Hi-Tech | TechLabs
Электронные ярморки вакансий, как новую форму содействия занятости, планируется внедрить в Беларуси. Об этом рассказала председатель комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома Жанна Романович, сообщает
«В настоящее время планируется разработка ресурса, который будет обеспечивать их проведение. Соискатели смогут в режиме онлайн ознакомиться с имеющимися на рынке труда столицы и регионов вакансиями, направить нанимателям свое резюме», - пояснила Жанна Романович.
Параллельно с этим продолжится практика проведения «дней предприятий», обычных общегородских и мини-ярмарок вакансий, эффективность которых доказана на практике.
Площадкой проведения электронных ярмарок вакансий станет портал государственной службы занятости Республики Беларусь.
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Электронные ярморки вакансий, как новую форму содействия занятости, планируется...
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