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Nokia 7 Plus полностью рассекречен до анонса: дизайн, характеристики и цена

07.02.2018 09:47 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Несколько дней назад в Сети появилась достаточно подробная информация о новом, еще не анонсированном полноэкранном смартфоне компании HMD Global — Nokia 7 Plus. Авторы ресурса targetyoutube.com предположили, как может выглядеть новинка. Об этом сообщает Gizmochina.

Nokia 7 Plus полностью рассекречен до анонса: дизайн, характеристики и цена

Скорее всего, задняя панель гаджета будет выполнена из стекла. Несущая рама — металлическая. Возможно, смартфон оснастят технологией защиты от воды по стандарту IP54.

Nokia 7 Plus полностью рассекречен до анонса: дизайн, характеристики и цена

Переднюю сторону девайса займет 6-дюймовый дисплей с соотношением сторон 18:9 и разрешением в 2160 на 1080 пикселей. Сканер отпечатков пальцев разместится под модулями сдвоенной основной камеры ZEISS на 12 и 13 Мп. Дополнительный сенсор будет использоваться для создания фотографий с двукратным оптическим увеличением. Фронтальная камера, скорее всего, будет 16-мегапиксельной.

Nokia 7 Plus полностью рассекречен до анонса: дизайн, характеристики и цена

К другим предполагаемым техническим характеристикам устройства относится процессор Snapdragon 660, 4 или 6 ГБ оперативной памяти и аккумулятор на 3450 мАч с поддержкой быстрой зарядки. Кроме того, смартфон «из коробки» будет работать на Android 8.0 и позволит увеличивать объем встроенного хранилища на 64 ГБ картами microSD.

Предполагаемая цена аппарата — 410 евро (или 508 долларов). Презентация новинки, скорее всего, состоится на выставке MWC 2018 в Барселоне в конце февраля.

Смотрите, сколько у нас стоят другие популярные смартфоны Nokia:

 
 
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Несколько дней назад в Сети появилась достаточно подробная информация о новом, еще не анонсированном полноэкранном смартфоне компании HMD Global — Nokia 7 Plus. Авторы...

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