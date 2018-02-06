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"Илон, гони!" Лучшие фотожабы о пуске Falcon Heavy
07.02.2018 09:40 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
6 февраля 2018 года компания SpaceX Илона Маска
Больше всего шуток — про навигаторы.
«Дай картам Apple еще один шанс, говорили они. Их сделали значительно лучше, говорили они».
Некоторые пользователи представили, в какой ситуации стоит уехать так далеко от Земли и что там можно увидеть.
«Надеюсь, здесь мне не придется выполнять параллельную парковку».
«Клиенты Tesla: наша предзаказанная машина уже готова?
Илон Маск:…»
— Приезжай
— Не могу, ты живешь на Марсе
— Моих родителей нет дома
А если автомобиль окажется в более близких нам реалиях?
Кстати, в космос можно отправить много других хороших вещей.
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6 февраля 2018 года компания SpaceX Илона Маска успешно запустила самую мощную современную ракету в мире — Falcon Heavy. В космосе оказался последний электромобиль...
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