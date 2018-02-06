6 февраля 2018 года компания SpaceX Илона Маска успешно запустила самую мощную современную ракету в мире — Falcon Heavy. В космосе оказался последний электромобиль американского предпринимателя — Tesla Roadster с манекеном, «слушающим» на повторе песню Дэвида Боуи. Пользователи соцсетей принялись рисовать свои вариации этого события.

Больше всего шуток — про навигаторы.





«give apple maps another try

they said.

it has gotten a lot better

they said» pic.twitter.com/sgS5OpzuVF — darth:™ (@darth) 6 февраля 2018 г.

«Дай картам Apple еще один шанс, говорили они. Их сделали значительно лучше, говорили они».

Когда водитель убера не верит навигатору pic.twitter.com/t74ynbO2np — ★★★★☆ (@dreamfa11) 6 февраля 2018 г.

Некоторые пользователи представили, в какой ситуации стоит уехать так далеко от Земли и что там можно увидеть.

«hope i do not have to parallel park up here» pic.twitter.com/w7xFNSCTsM — darth:™ (@darth) 6 февраля 2018 г.

«Надеюсь, здесь мне не придется выполнять параллельную парковку».

Tesla customers: is our pre-ordered car ready yet Elon Musk: pic.twitter.com/q7OG2riBTy — tc (@chillmage) 6 февраля 2018 г.

«Клиенты Tesla: наша предзаказанная машина уже готова?

Илон Маск:…»

— Приезжай

— Не могу, ты живешь на Марсе

— Моих родителей нет дома





А если автомобиль окажется в более близких нам реалиях?

Кстати, в космос можно отправить много других хороших вещей.

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