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"Илон, гони!" Лучшие фотожабы о пуске Falcon Heavy

07.02.2018 09:40 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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6 февраля 2018 года компания SpaceX Илона Маска успешно запустила самую мощную современную ракету в мире — Falcon Heavy. В космосе оказался последний электромобиль американского предпринимателя — Tesla Roadster с манекеном, «слушающим» на повторе песню Дэвида Боуи. Пользователи соцсетей принялись рисовать свои вариации этого события.

Больше всего шуток — про навигаторы.

"Илон, гони!" Лучшие фотожабы о пуске Falcon Heavy

«Дай картам Apple еще один шанс, говорили они. Их сделали значительно лучше, говорили они».

Некоторые пользователи представили, в какой ситуации стоит уехать так далеко от Земли и что там можно увидеть.

«Надеюсь, здесь мне не придется выполнять параллельную парковку».

«Клиенты Tesla: наша предзаказанная машина уже готова?

Илон Маск:…»

— Приезжай

— Не могу, ты живешь на Марсе

— Моих родителей нет дома

"Илон, гони!" Лучшие фотожабы о пуске Falcon Heavy

А если автомобиль окажется в более близких нам реалиях?

Кстати, в космос можно отправить много других хороших вещей.

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6 февраля 2018 года компания SpaceX Илона Маска успешно запустила самую мощную современную ракету в мире — Falcon Heavy. В космосе оказался последний электромобиль...

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