Apple сдалась: новая версия iOS позволяет отключать замедление iPhone

Вчера вечером компания Apple выпустила новую тестовую версию мобильной операционной системы iOS 11.3 beta 2, в которой ввела функцию отключения замедления iPhone. Об этом сообщает профильный ресурс MacRumors.

Напомним: автоматическое замедление производительности происходит на iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone SE, iPhone 7 и iPhone 7 Plus с изношенными аккумуляторами, чтобы не допустить неожиданного выключения устройств. Эта «функция» работала по умолчанию, пользователи ее заметили только в январе 2018 года. Многие возмутились, и Apple пришлось извиниться .

В новой версии iOS в пункте «Аккумулятор» приложения «Настройки» появилась опция, позволяющая отслеживать текущее состояние батареи и производительности смартфона.



Фото: iphones.ru

Если все в порядке, на экран выведется сообщение «Сейчас аккумулятор поддерживает нормальную пиковую производительность». При менее удачном раскладе аппарат выведет сообщение «Состояние вашей батареи значительно ухудшено» и предложит обратиться в авторизованный сервисный центр.

Если нынешнее состояние аккумулятора смартфона не соответствует стандартам Apple и смартфон внезапно выключился, iOS автоматически переведет пользователя в режим управления производительностью. Рядом с сообщением о случившемся появится клавиша «Отключить», которая позволит избавиться от функции искусственного ограничения производительности аппарата.

«iPhone неожиданно вышел из строя, потому что аккумулятор не смог обеспечить необходимую пиковую мощность. Для предотвращения повторения этого эффекта было применено управление производительностью». Фото: MacRumors

Представители Apple заявляют, что если функция замедления производительности отключена пользователем, то при обычном повседневном использовании автоматически активироваться она больше не будет. Это произойдет только при новом экстренном отключении устройства (например, на холоде). В таком случае режим ограниченной производительности придется снова выключить в настройках аппарата.

Операционная система iOS 11.3 сейчас находится в стадии бета-тестирования. Мы не рекомендуем устанавливать ее на смартфоны, которыми вы пользуетесь каждый день в качестве основных устройств до выхода финальной версии для всех пользователей. Скорее всего, релизная версия системы выйдет не раньше весны 2018 года.

