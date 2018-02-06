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Apple сдалась: новая версия iOS позволяет отключать замедление iPhone
07.02.2018 10:34 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Вчера вечером компания Apple выпустила новую тестовую версию мобильной операционной системы iOS 11.3 beta 2, в которой ввела функцию отключения замедления iPhone. Об этом
Напомним: автоматическое замедление производительности
В новой версии iOS в пункте «Аккумулятор» приложения «Настройки» появилась опция, позволяющая отслеживать текущее состояние батареи и производительности смартфона.
Если все в порядке, на экран выведется сообщение «Сейчас аккумулятор поддерживает нормальную пиковую производительность». При менее удачном раскладе аппарат выведет сообщение «Состояние вашей батареи значительно ухудшено» и предложит обратиться в авторизованный сервисный центр.
Если нынешнее состояние аккумулятора смартфона не соответствует стандартам Apple и смартфон внезапно выключился, iOS автоматически переведет пользователя в режим управления производительностью. Рядом с сообщением о случившемся появится клавиша «Отключить», которая позволит избавиться от функции искусственного ограничения производительности аппарата.
Представители Apple заявляют, что если функция замедления производительности отключена пользователем, то при обычном повседневном использовании автоматически активироваться она больше не будет. Это произойдет только при новом экстренном отключении устройства (например, на холоде). В таком случае режим ограниченной производительности придется снова выключить в настройках аппарата.
Операционная система iOS 11.3 сейчас находится в стадии бета-тестирования. Мы не рекомендуем устанавливать ее на смартфоны, которыми вы пользуетесь каждый день в качестве основных устройств до выхода финальной версии для всех пользователей. Скорее всего, релизная версия системы выйдет не раньше весны 2018 года.
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Вчера вечером компания Apple выпустила новую тестовую версию мобильной операционной системы iOS 11.3 beta 2, в которой ввела функцию отключения замедления iPhone. Об этом...
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