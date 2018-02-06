Миллионы клонов одной рачихи расселились по всему миру

Одна самка основала новый биологический вид — мраморные раки. Теперь миллионы ее копий живут во всех уголках планеты. Научная работа об этом опубликована в журнале Nature Ecology and Evolution, кратко об этом сообщает National Geographic .



Фото: img.naver.jp

В 1995 году в американском национальном парке Эверглейдс выловили рака вида Procambarus fallax. Затем его привезли на ярмарку насекомых, где ее купил любитель аквариумных животных.

Потом по неизвестной причине эта самка эволюционировал в новый подвид — мраморный рак (Procambarus virginalis). Она начала воспроизводить себя через партеногенез — «девственное размножение», при котором женские половые клетки развиваются во взрослом организме без оплодотворения. По сути этот процесс похож на клонирование — в результате получается организм, идентичный «родителю».

Хозяин эволюционирующей рачихи не мог заботиться о ее потомстве и отнес его в зоомагазин, где их раскупили другие аквариумисты. «Одно животное основало целый вид. Теперь есть миллиарды особей во всем мире», — говорит Вольфганг Штайн, невролог из Университета штата Иллинойс.

Сейчас ученые секвенировали геном нескольких мраморных раков, нашли «мать» этого вида и пришли к выводу, что все мраморные раки в мире являются ее клонами. Исследователи отметили, что геномы разных представителей вида были очень похожи. «Если бы у нас было более одного животного-основателя, у нас были бы большие генетические различия», — рассказал Фрэнк Лыко, исследователь из Немецкого центра по исследованию рака.

К тому же выяснилось, что у мраморных раков три набора хромосом. У большинства животных два набора: дети получают по одному от отца и матери. Ученые предположили, что три набора хромосом у мраморных раков защищают от наследования генетических мутаций и позволяют адаптироваться к изменчивой среде.