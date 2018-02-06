Особенности контент-маркетинга в социальных сетях

Контент-маркетинг и социальные сети — это 2 эффективных инструмента для продвижения бренда. А если их соединить, они превращаются в мощнейшую машину по привлечению клиентов и увеличению продаж. Это происходит благодаря тому, что контент играет одну из самых главных ролей в современном маркетинге, а социальные сети помогают брендам быть ближе к своей целевой аудитории, создавая крепкую коммуникационную цепочку. Поговорим подробнее о том, почему стоит использовать продвижение в социальных сетях .

7 причин использовать контент-маркетинг в социальных сетях

Доверие. Информация, поданная в социальных сетях, значительно отличается от традиционной прямой рекламы своей ненавязчивостью и естественностью. Благодаря этому она способна привлечь внимание пользователей к бренду и вызвать доверие. Основная задача — создавать интересную и полезную информацию, которая не будет навязывать пользователям товар или услугу. Широкий охват. Если вы создаете действительно качественный, полезный и интересный контент, пользователи начнут им делиться. Поданная вами информация будет быстро распространяться в сети как вирус, расширяя охват целевой аудитории. Этот фактор также положительно скажется на доверии и лояльности к вашему бренду. Точный таргетинг. В социальных сетях вы можете точно определять и сегментировать аудиторию, направляя ваш контент на определенную группу пользователей. Низкая стоимость. Контент-маркетинг в социальных сетях обходится гораздо дешевле, чем другие виды рекламы (пресса, ТВ, радио, наружная реклама и т. д.). Быстрая реакция. Если взять в пример поисковое продвижение, которое приносит результаты за несколько месяцев, этот способ продвижения действует намного быстрей. Узнаваемость бренда. Использование контент-маркетинга в социальных сетях позволяет пользователям быстрее узнать о вашем бренде и товарах (услугах). Наличие обратной связи. Каждый ваш созданный контент предоставляет возможность потенциальным клиентам моментально связаться с вами.

Социальная сети — это эффективная площадка, которая предоставляет много возможностей для продвижения собственного бренда. Контент-маркетинг — мощный и недорогой инструмент, позволяющий быстро и эффективно повысить узнаваемость бренда, завоевать доверие пользователей и привлечь новых клиентов. Используя эти инструменты, вы получите очень высокие результаты за короткие сроки.

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