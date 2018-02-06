Компания HP обновила ноутбуки серии EliteBook и добавила в них шторку, закрывающую встроенные в лэптопы web-камеры. Об этом сообщает The Verge.





В обновленную серию вошли модели EliteBook 830, 840 и 850. В стандартных конфигурациях вся тройка оснащается закрывающейся шторкой для web-камер. Представители компании разработчика отметили, что эта опция доступна только для моделей с обычными экранами. В модификациях с сенсорными панелями места для шторки не нашлось.

К другим улучшениям в сравнении с лэптопами прошлого поколения относятся более тонкие рамки вокруг дисплеев. Кроме того, 14-дюймовый HP EliteBook 840 оснащается дискретной видеокартой AMD Radeon RX 540 (ранее она была доступная только в старшем EliteBook 850).





13-дюймовый EliteBook 830 оснащается встроенной графикой, максимальное разрешение дисплея — Full HD. 15-дюймовый лэптоп EliteBook 850 может комплектоваться экраном разрешением вплоть до 4K. Кроме того, вся тройка обновилась до восьмого поколения процессоров Intel.

Из дополнительных «фишек» новинок выделяется дополнительный микрофон на крышке ноутбуков. В режиме конференцсвязи он используется для того, чтобы люди вокруг могли участвовать в дискуссии. Когда пользователь разговаривает с кем-либо один на один, дополнительный микрофон применяется для шумоподавления.

Новинки начнут продаваться позже в феврале по цене от 1029 долларов за младшую 13-дюймовую модель (в США).

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