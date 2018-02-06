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HP выпустила ноутбуки со "шторкой", закрывающей камеру
07.02.2018 13:21 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Компания HP обновила ноутбуки серии EliteBook и добавила в них шторку, закрывающую встроенные в лэптопы web-камеры. Об этом
В обновленную серию вошли модели EliteBook 830, 840 и 850. В стандартных конфигурациях вся тройка оснащается закрывающейся шторкой для web-камер. Представители компании разработчика отметили, что эта опция доступна только для моделей с обычными экранами. В модификациях с сенсорными панелями места для шторки не нашлось.
К другим улучшениям в сравнении с лэптопами прошлого поколения относятся более тонкие рамки вокруг дисплеев. Кроме того, 14-дюймовый HP EliteBook 840 оснащается дискретной видеокартой AMD Radeon RX 540 (ранее она была доступная только в старшем EliteBook 850).
13-дюймовый EliteBook 830 оснащается встроенной графикой, максимальное разрешение дисплея — Full HD. 15-дюймовый лэптоп EliteBook 850 может комплектоваться экраном разрешением вплоть до 4K. Кроме того, вся тройка обновилась до восьмого поколения процессоров Intel.
Из дополнительных «фишек» новинок
Новинки начнут продаваться позже в феврале по цене от 1029 долларов за младшую 13-дюймовую модель (в США).
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Компания HP обновила ноутбуки серии EliteBook и добавила в них шторку, закрывающую встроенные в лэптопы web-камеры. Об этом сообщает The Verge.
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