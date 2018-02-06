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Ноутбуки с процессорами Snapdragon 850 получат поддержку 5G
07.02.2018 10:44 — Новости Hi-Tech | TechLabs
Первые ноутбуки с процессорами Qualcomm поступят в продажу в этом году. Они будут построены на базе платформы Snapdragon 850 и работать под управлением операционной системы Windows 10 ARM.
Однокристальная платформа Snapdragon 850 дебютирует во втором полугодии. Она будет достаточно мощной, чтобы обеспечить работу Photoshop и других ресурсозатратных программ. Кроме того, она получит поддержку 5G.
Ноутбуки с процессорами Qualcomm могут стать родоначальниками новой категории устройств, которые сочетают в себе возможности персональных компьютеров и мобильных устройств. Они порадуют высокой автономностью и получат совместимость с классическими компьютерными программами, которые будут работать через встроенный в Windows 10 ARM эмулятор.
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Первые ноутбуки с процессорами Qualcomm поступят в продажу в этом году. Они будут построены на базе...
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